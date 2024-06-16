İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2024 Pazar / 10 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,7878
  • EURO
    35,1602
  • ALTIN
    2457.99
  • BIST100
    10471.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kurban Bayramı mesajı
Güncel

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kurban Bayramı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Kurban Bayramı'nın milletimize ve Filistin başta olmak üzere tüm insanlığa esenlik, huzur ve barış getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum.' ifadelerini kullandı.

AA16 Haziran 2024 Pazar 08:44 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kurban Bayramı mesajı
ABONE OL

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Allah'a yakınlaşmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin bayramı olan Kurban Bayramı'nın kutlu olması temennisini iletti.

Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:

"Bu mübarek günlerde, akraba, dost ve komşularımızdan başlayarak tüm Müslümanlarla birlikte, paylaşmanın bereketini yaşıyoruz. Kurban Bayramı'nın milletimize ve Filistin başta olmak üzere tüm insanlığa esenlik, huzur ve barış getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Bizleri bir bayram sabahına daha eriştiren Rabb'imize şükürler olsun. Bayramımız mübarek olsun."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.