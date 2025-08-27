İSTANBUL 28°C / 21°C
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Meclis'e olağanüstü toplanma çağrısı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'i, İsrail'in Gazze saldırısı, soykırım ve zulüm ile kıtlık politikalarına ilişkin bilgilendirilmesi için 29 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı.

27 Ağustos 2025 Çarşamba 18:19
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'i, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel duruma ilişkin 29 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı.

TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kurtulmuş'un, Meclis'i, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel duruma ilişkin TBMM'nin bilgilendirilmesi için yürütmenin TBMM İçtüzüğünün 59'uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki talebinin karşılanması amacıyla Anayasa'nın 93'üncü ve TBMM İçtüzüğünün 7'nci maddeleri gereğince 29 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağırdığı bildirildi.

Olağanüstü toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendireceği de kaydedildi.

