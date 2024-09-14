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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Mevlit Kandili mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

AA14 Eylül 2024 Cumartesi 20:18 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Mevlit Kandili mesajı
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin (S.A.S.) dünyayı teşriflerinin yıl dönümünü, İslam alemi olarak idrak ediyoruz. Bizleri yaratan, yaşatan ve yöneten Rabbimize, bu kutlu geceye ulaştırdığı, her birimizi Hz. Peygamberimizin ümmeti olmakla onurlandırdığı için sonsuz şükrediyoruz. Mevlid-i Nebi gecemizin, O'nun üstün ahlakına, sünnetine, çağları aşan mesajlarına ve Kur'an-ı Kerim'e daha sıkı sarılmamıza vesile olmasını, başta Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanında zulüm gören, zorluk çeken kardeşlerimize kurtuluş getirmesini temenni ediyorum. Mevlit gecemiz mübarek olsun."

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