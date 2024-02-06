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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Miraç Kandili mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

AA6 Şubat 2024 Salı 19:24 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Miraç Kandili mesajı
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Aziz milletimizin ve alem-i İslam'ın Miraç Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bu gecenin ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için barış, esenlik ve rahmete vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Kahramanmaraş merkezli doğal afetler sonucu kaybettiğimiz canlarımızı ve insanlık düşmanı siyonist İsrail'in Filistin'de katlettiği kardeşlerimizi de bu kutlu gece vesilesiyle bir kez daha rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun." ifadesini kullandı.

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