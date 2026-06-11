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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan partilere çağrı: Terörsüz Türkiye süreci tamamlanmalı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da Zambiya Ulusal Meclisi Başkanı Nelly Mutti ile ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, tüm partilere çağrıda bulunarak, Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanması gerektiğini ifade etti. TBMM Başkanı Kurtulmuş: '(Terörsüz Türkiye süreci) Bu kadar olumlu momentum yakalanmışken bunun bir an evvel bitirilmesi için tüm partilerin ortak çalışmalarını sürdürmeleri lazım'

AA11 Haziran 2026 Perşembe 13:40 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan partilere çağrı: Terörsüz Türkiye süreci tamamlanmalı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da Zambiya Ulusal Meclisi Başkanı Nelly Mutti ile ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "İsrail'in eli kanlı Başbakanı'nın söylediği sözlerin hiçbir kıymetiharbiyesi ve dünya kamuoyunda en ufak bir ağırlığı yoktur" ifadeleri kullandı.

Terörsüz Türkiye süreci

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Bu kadar olumlu momentum yakalanmışken bunun bir an evvel bitirilmesi için tüm partilerin ortak çalışmalarını sürdürmeleri lazım" diye konuştu.

  • Türkiye Terörsüz Süreç
  • TBMM Başkanı Kurtulmuş
  • Partiler Ortak Çalışma

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