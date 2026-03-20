  • TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ramazan Bayramı mesajı
Güncel

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ramazan Bayramı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda Gazze'deki soykırımı kınayarak uluslararası kurumların büyük bir çürüme içinde olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, İran merkezli savaşın bölgeyi daha geniş bir çatışma alanına çevirmemesi için öncü çabaların süreceğini açıkladı.

AA20 Mart 2026 Cuma 09:09 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ramazan Bayramı mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ramazan Bayramı vesilesiyle kapsamlı bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş, hem iç siyasetteki komisyon sürecine hem de Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekerek Türkiye'nin bölgesel barış için kararlılığını ortaya koydu.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından "Bayramımız mübarek olsun" ifadesiyle paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı'na erişmenin sevincini yaşarken, bir yandan da sorumluluklarımızı yeniden hatırlıyoruz. Bir ay boyunca nefsimizi terbiye eden, infak ve paylaşmaya alıştıran bu kutlu iklimden, daha adil, inançlı ve kararlı bir irade çıkarabilmek mecburiyetindeyiz. Bu doğrultuda milli duygularla ilerleyen komisyon süreci ve sonrasını, istikbalimize dair ciddi bir sorumluluk alanı olarak görmekteyiz. Ülkemiz, içeride kardeşliği büyüttüğü, demokrasiyi derinleştirdiği ve siyaseti ortak vatan fikrinin hizmetine daha güçlü şekilde sunduğu bir dönemdedir.

Uluslararası sistemde ise insanlığın vicdanını yaralayan ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Gazze'de gerçekleşen soykırım, uluslararası kurumların ne kadar büyük bir çürüme içinde olduğunu göstermiştir. Böyle bir dönemde hem iç cephemizi tahkim etmek hem de mazlumlardan yana ilkeli tavrımızı korumakla mükellefiz. Bölgemizde dost ve kardeş halklarla birlikte yaşama arzumuz, en sağlam kuvvetimizdir. İran merkezli savaşın bölgeyi ve tüm dünyayı daha geniş bir çatışma alanına çevirmemesi için öncü çabalarımızı sürdüreceğiz."

Meclis Başkanı Kurtulmuş, bu bayramın, ortak geleceği kuvvetlendirmenin ve milli dayanışma şuuru içinde yol almanın vesilesi olması gerektiğine dikkati çekerek, "Ramazan Bayramı'nın milletimize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor, aziz milletimizin ve İslam aleminin bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

