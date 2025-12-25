TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Regaip Kandili mesajı: Mazlum ve mağdurların kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Rahmet, mağfiret, bereket mevsimi üç ayların ve bu manevi iklimin rahmet kapısı olan Regaip Gecesi'nin, milletimiz ve İslam alemi için hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Bu mübarek gecenin başta tüm mazlum ve mağdurların kurtuluşuna vesile olmasını, dayanışmamızı ve kardeşliğimizi güçlendirmesini diliyorum." ifadelerine yer verdi.

pic.twitter.com/PzwUmxnB8P — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) December 25, 2025