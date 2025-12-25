İSTANBUL 13°C / 7°C
  TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Regaip Kandili mesajı: Mazlum ve mağdurların kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum
Güncel

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Regaip Kandili mesajı: Mazlum ve mağdurların kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Regaip Kandili'ni kutladı. Kurtulmuş mesajında, 'Bu mübarek gecenin başta tüm mazlum ve mağdurların kurtuluşuna vesile olmasını, dayanışmamızı ve kardeşliğimizi güçlendirmesini diliyorum.' dedi.

25 Aralık 2025 Perşembe 20:00
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Rahmet, mağfiret, bereket mevsimi üç ayların ve bu manevi iklimin rahmet kapısı olan Regaip Gecesi'nin, milletimiz ve İslam alemi için hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Bu mübarek gecenin başta tüm mazlum ve mağdurların kurtuluşuna vesile olmasını, dayanışmamızı ve kardeşliğimizi güçlendirmesini diliyorum." ifadelerine yer verdi.

