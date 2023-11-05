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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Onur Özbek için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş şehit Onur Özbek için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA5 Kasım 2023 Pazar 21:39 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Onur Özbek için başsağlığı mesajı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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