TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Onur Özbek için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.