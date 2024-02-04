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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit pilotlar için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep'teki helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA4 Şubat 2024 Pazar 11:05 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit pilotlar için taziye mesajı
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Kurtulmuş sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde hayatını kaybeden pilotlarımız Cemil Gülen ve Levent Öztürk'e Allah'tan rahmet, yaralanan personele acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, makamları ali, aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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