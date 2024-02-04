TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit pilotlar için taziye mesajı

Kurtulmuş sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde hayatını kaybeden pilotlarımız Cemil Gülen ve Levent Öztürk'e Allah'tan rahmet, yaralanan personele acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, makamları ali, aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde hayatını kaybeden pilotlarımız Cemil Gülen ve Levent Öztürk'e Allah'tan rahmet, yaralanan personele acil şifalar diliyorum.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) February 4, 2024
Şehidlerimizin ruhları şad, makamları âlî, aziz milletimizin başı sağ olsun. ����