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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sezai Karakoç'u anma mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefatının ikinci yılında şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç'u andı.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 10:54 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sezai Karakoç'u anma mesajı
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Büyük mütefekkir, diriliş neslinin rehberi Sezai Karakoç'u vefatının seneidevriyesinde rahmetle ve saygıyla anıyorum. Üstad, örnek şahsiyetiyle ve bıraktığı büyük edebi mirasıyla gönlümüzde yaşamaya ve bizlere yol göstermeye devam edecektir. Ruhu şad olsun." ifadelerine yer verdi.

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