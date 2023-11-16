TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sezai Karakoç'u anma mesajı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Büyük mütefekkir, diriliş neslinin rehberi Sezai Karakoç'u vefatının seneidevriyesinde rahmetle ve saygıyla anıyorum. Üstad, örnek şahsiyetiyle ve bıraktığı büyük edebi mirasıyla gönlümüzde yaşamaya ve bizlere yol göstermeye devam edecektir. Ruhu şad olsun." ifadelerine yer verdi.

Büyük mütefekkir, diriliş neslinin rehberi Sezai Karakoç'u vefatının sene-i devriyesinde rahmetle ve saygıyla anıyorum.



Üstad, örnek şahsiyetiyle ve bıraktığı büyük edebî mirasıyla gönlümüzde yaşamaya ve bizlere yol göstermeye devam edecektir.



Ruhu şâd olsun. pic.twitter.com/z1STG4wd9z — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) November 16, 2023