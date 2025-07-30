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  • TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan soykırım ordusuna sert çıkış: İsrail en ağır şekilde cezalandırılacak
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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan soykırım ordusuna sert çıkış: İsrail en ağır şekilde cezalandırılacak

TBMM Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda soykırım ordusu İsral ve Netanyahu'ya sert açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, siyonist İsrail'in mahkemelerde mutlaka yargılanacağını ve ağır şekilde cezalandırılacağını belirtti.

AA30 Temmuz 2025 Çarşamba 18:34 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan soykırım ordusuna sert çıkış: İsrail en ağır şekilde cezalandırılacak
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Siyonist yönetimi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve ekibinin uluslararası mahkemelerde mutlaka yargılanacağını ve ağır şekilde cezalandırılacağını ifade etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh ile Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında bir araya geldiklerini, her koşulda ve her zaman Filistin halkının haklı davasına güçlü desteklerinin süreceğini bir kez daha vurguladıklarını belirtti.

Filistin'de her gün artan şiddet karşısında uluslararası camiayı harekete geçirmek için Türkiye olarak bütün imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Kurtulmuş, Gazze'de, insanlık tarihinin en ağır soykırımı ve en büyük adaletsizliklerinin yaşandığını kaydetti.

Bu soykırıma sessiz kalmanın buna ortak olmak anlamına geldiğini belirten Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün dünyanın dikkati Gazze'de yoğunlaşmışken, özellikle Batı Şeria'da yasa dışı işgalcilerin Filistin halkına yönelik insanlık dışı saldırıları maalesef dünya gündeminden kaçırılmaya çalışılıyor. Uzun yıllar devam edecek olan Filistin davasını korumak, yüceltmek ve bağımsız bir Filistin devletinin varlığını temin etmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

İstanbul'da başlattıkları Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'na daha fazla ülkenin katılmasını temin edeceklerini aktaran Kurtulmuş, hep beraber Filistin halkının sesi soluğu, gücü kuvveti olmaya gayret sarf edeceklerinin altını çizdi.

Kurtulmuş, açıklamasında "Çoktan haddini aşan İsrail'in Siyonist yönetimi, Netanyahu ve ekibi uluslararası mahkemelerde mutlaka yargılanacak ve ağır bir şekilde cezalandırılacaktır. Değerli mevkidaşım Fattouh ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyor, kendisinin şahsında tüm Filistin halkını hürmetle selamlıyorum." ifadelerine yer verdi.

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