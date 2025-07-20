TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye mesajı: 86 milyon el ele yolumuza devam edeceğiz

Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz 4. Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde konuşan Kurtulmuş, sözlerine, Yeni Şafak gazetesi foto muhabiri Mustafa Cambaz başta olmak üzere, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit düşenlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Yeni Şafak ve Albayrak Grubu'nun vefası dolayısıyla da başta Ahmet Albayrak olmak üzere Albayrak Grubu'nun bütün yöneticilerini tebrik eden Kurtulmuş, dördüncüsü düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nin, Cambaz'ı hatırlamanın yanı sıra şehitlere duyulan vefanın da önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, programın başında okunan Kur'an-ı Kerim'deki, "Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler fakat siz bilemezsiniz." ayetini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ilahi düsturun yeryüzünde de bir ilahi yansıması olması gerekir. İşte tam da bu toplantının mahiyeti budur. Esasında şehitler, Rab'leri katında her türlü nimetlerle rızıklandırılırken bize, kalanlara düşen ise bu şehitlerin izini takip etmek, yani bu ilahi fermanın yeryüzündeki iz düşümü olarak şehitlerin mirasına sahip çıkmak, onları asla unutturmamak, asla unutmamak ve mücadelelerine sahip çıkmaktır. Böylesine önemli bir beşeri ve İslami sorumluluğun yerine getirilmesi bakımından bu fotoğraf yarışması ödül töreninin fevkalade anlamlı olduğunun, bu ilahi fermana bizim beşeri olarak verdiğimiz bir cevap olduğunun altını çizmek isterim. Bundan dolayı geleneksel bir fotoğraf yarışması ödül töreni değil, aslında şehitlerin yolunun unutulmaması gerektiğini ortaya koyan bir eylem olduğunu da ifade etmek isterim."

"15 TEMMUZ, SADECE BİR HATIRA DEĞİL, BİR BİLİNÇTİR"

Kurtulmuş, 15 Temmuz'un, Türkiye'nin, Cumhuriyet tarihinin, belki de Osmanlı'nın son dönemlerinden itibaren en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayarak, 15 Temmuz'un son derece karanlık, son derece hain bir darbe teşebbüsü, yıllar içerisinde planlanmış, uluslararası bağlantıları olan ve her köşe başının önceden tutulduğu bir darbe girişimi olduğunu ifade etti.

15 Temmuz'un, hainliğin bu ülkede gördüğü zirvelerden biri olduğunu belirten Kurtulmuş, "Aynı şekilde 15 Temmuz gecesi, Türkiye'de kahramanlığın, mücadele ruhunun, milli birlik ve dayanışma ruhunun da zirve noktaya çıktığı günlerden birisidir. Mustafa Cambaz'ın da önemli bir şekilde şahitlik ettiği o gece, Sayın Cumhurbaşkanımızın halkı şehirlerin sokaklarına, meydanlarına davet eden o kararlı duruşunun arkasından, Mustafa Cambaz gibi niceleri sokağa çıkmıştır." dedi.

Kurtulmuş, milletin inançla, kararlılıkla, sabırla, cesaretle, yumruklarıyla, tankların önüne yattığı bedenleriyle; Türkiye'nin üzerine bir darbe olarak değil, aynı zamanda bir işgal teşebbüsü olarak planlanmış olan bu darbeyi püskürttüğünü söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Bu milleti sokağa sevk eden vatan sevgisidir, bayrak sevgisidir, mukaddesatıdır, inancıdır ama hepsinden daha üstte, bu inançlarla yoğrulmuş olan bağımsızlık ülküsüdür ve bağımsızlığına olan düşkünlüğüdür." diye konuştu.

Şehadeti göze alarak milletin ülkesine ve vatanına sahip çıktığını dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Şimdi bize düşen, 15 Temmuz'daki bu aziz kahramanları ve şehit olma gayesiyle sokaklara çıkıp büyük mücadele vermiş olan milletimizin bu destansı direnişini asla unutmamaktır. Bu, milletin milli ruhunu diri tutacak son dönemlerimizin en önemli gecelerinden birisidir. 15 Temmuz, sadece bir hatıra değil, bir bilinçtir. 15 Temmuz, bu ülkenin milli ülküsüne sahip çıktığı, halkının ortaya koyduğu fevkalade şuurlu bir direniş destanıdır. Bütün şehitlerimizin açtığı bu yolda, birlik içerisinde, beraberlik içerisinde, aramızdaki bütün farklılıkları bir tarafa bırakarak, hele hele bundan sonra bu bölgede çok daha zor bir döneme girdiğimiz şu süreçte, bütün farklılıklarımızı bir kenara bırakarak, bir olarak, beraber olarak, iri olarak, diri olarak hep beraber kardeşçe, yolumuza devam edeceğiz."

"GÜÇLÜ TÜRKİYE, GÜÇLÜ BİR BÖLGE DEMEKTİR"

Kurtulmuş, Türkiye'nin birliği ve beraberliğinin, Türkiye'nin güçlü ve kudretli olmasının, sadece 86 milyonu ilgilendiren değil, bütün bölgeyi ilgilendiren bir husus olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Güçlü Türkiye, güçlü bir bölge demektir. Onun için Türkiye'deki farklılıkları bir tarafa bırakmanın en önemli unsurlarından birisi olarak gördüğümüz, yüz yıllık Cumhuriyet tarihimizin yarısından fazlasını işgal eden 50 yıllık terör dönemini sona erdirmek, bu milleti prangayla ayaklarından bağlayan ve her vesileyle dış müdahalelere açık hale getiren bu terörden tamamen kurtulmak için bir sürece girmiş bulunuyoruz. Bu ülkenin çocukları artık dağlarda kurşun seslerini değil, dağlarda halayları, birlik ve beraberlik şarkılarını ve kardeşlik türkülerini dinleyecek. Bu ülkenin çocukları, bu ülkenin her şehrinde bilimle, sanatla, kültürle, edebiyatla ve geleceğe doğru aydınlık bir ufkun çizgisinde yürüyerek bir arada olacak. Bunun için 50 küsur yıldır içimize soktukları bu terör belasını tamamen bir kenara bırakıyor ve inşallah 86 milyon olarak iç kalemizi tahkim etmek üzere bütün silahları susturuyor ve birliğin, beraberliğin istikametinde yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'nin, terörsüz bir hale gelmesi; aynı zamanda başta yakın komşularımız olmak üzere bütün bölgenin terörsüz bir bölge haline gelmesidir. Türkiye'nin güçlü bir ülke olması, çok geniş coğrafyada, bütün kardeş ve dost ülkelerin güçlü olması demektir."

Kurtulmuş, 15 Temmuz'un bu ülkeye sokmaya çalıştığı fitnenin en önemli unsurlarından birinin, ayrımcılık ve insanları birbirinden uzaklaştırmak olduğunu da anımsatarak, "Eğer bu darbe teşebbüsü başarılı olsaydı bugün Türkiye çoktan parçalanmış, çoktan etnik ve mezhebi kavgaların içine sokulmuş ve Türkiye, başka güçler için tamamıyla işgale hazır bir ülke haline getirilmişti. Onun için diyoruz ki onların aklı ve planı varsa bizim de aklımız ve planımız vardır. Onlar bölmeyi, parçalamayı, dağıtmayı, ufalamayı biliyor ve öğretiyorlarsa biz de birleşmeyi, bütünleşmeyi, bir arada olmayı ve hep beraber hareket etmeyi başarırız." diye konuştu.

1990'ların başından itibaren adım adım uygulanan bir plan özelliği taşıyan bölünme, parçalanma senaryolarına karşı birliği, beraberliği sağlamanın önemini dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"Terörsüz Türkiye'yi tahkim etme, güçlendirme yolunda hiç şüphesiz 15 Temmuz şehitlerinin her birinin bizim üzerimizde aydınlatıcı bir rolü vardır ve aynı zamanda bu süreçte başarıyla yolumuzu sürdürmek ve tamamlamak için onların bizim üzerimizde hakları vardır. Bu hakkın karşılığını vereceğiz. Hep beraber inşallah Türkiye'yi bir daha hiçbir terör örgütünün hareket etmeyeceği, bir daha hiçbir örgütün bu ülkenin çocuklarını, gençlerini kandırıp dağa götüremeyeceği, hep birlikte beraberce, el ele, gönül gönüle yaşayacağımız bir Türkiye'yi inşa edeceğiz."

TBMM Başkanı Kurtulmuş törende, "Rami'de Akşam Dersi" adlı eseriyle "Hikayeyi Tamamla" adlı özel ödül kazanan Aydın Sertbaş'a, "Yeni Nesil Fotoğraflar (dron)" kategorisinde "Geri Dönüş" isimli eseriyle ödül kazanan Orhan Fatih Doğan'a ve "2024'e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları" kategorisinde "Lübnanlı Bebek" adlı eseriyle ödül alan Uğur Yıldırım'a ödüllerini takdim etti.