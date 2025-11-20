TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye vurgusu: Birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yolumuza devam edeceğiz

Kurtulmuş, Aksaray Spor Salonu'nda düzenlenen Somuncu Baba 613. Vuslat Yıldönümü 2. Anma Programı'nda yaptığı konuşmada, Ruz-ı Vuslat'ın ikinci anma programının icra edilmesinin fevkalade önemli olduğunu belirterek, programın geleneksel olarak sürmesi temennisini dile getirdi.

"Günümüzde artık tamamen maneviyatın kuruduğu, her şeyin mekanik bir şekilde cereyan ettiği bir dünyada, Allah'a çok şükür, bu toprakların hemen her yerinde bize Allah'ı, kendimizi ve kendimize sahip çıkmamızı hatırlatan Somuncu Baba gibi nice evliyalar, nice büyükler vardır ve onların izleri vardır. Bu izleri takip edenlerden Allah razı olsun. Ne mutlu bu izleri takip eden aziz milletimize, milletimizin evlatlarına." diyerek sözlerini sürdüren Kurtulmuş, Anadolu'nun, aslında Horasan erenlerinin karış karış mayaladığı, maneviyatını tesis ettiği ve fethinin bile bu maneviyatın tesis edildikten sonra nasip olduğu kutlu bir diyar, mukaddes bir vatan olduğunu belirtti.

Sultan Alparslan'ın, Anadolu topraklarının kapısını aziz millete açmadan önce Anadolu topraklarında Müslümanların, Horasan erenlerinin, gönül ehli olan insanların bulunduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Sanılmasın ki önce kılıçla fethedildi, sonra insanlar Müslüman oldu. Aslında bu ana yurdumuzun, Anadolu'muzun fethedilmesi önce gönülle oldu, maneviyatla oldu, kılıçla ise görünen şekilde kapılar açıldı, şehirler fethedildi. Bunun en basit örneği, az evvel arkadaşlarımızın da saydığı gibi Anadolu'nun hemen her yerinde ayak izlerini takip etmekten onur duyduğumuz büyük evliyaullahın, bu topraklara kattığı fevkalade önemli özelliklerdir." diye konuştu.

Yunus Emre'nin, "Bölünürsek yok oluruz, bölüşürsek çok oluruz." sözünü aktaran Kurtulmuş, çok basit bir dizenin, bugün bile bir olmayı, beraber olmayı, güçlü olmayı öğrettiğini vurguladı.

Hacı Bektaş-i Veli'nin "Elinize, dilinize ve belinize sahip çıkın" tavsiyesinin bir arada yaşamanın, birlikte olmanın, saygı ve sevgi içerisinde yaşamanın altın öğüdü olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, Hacı Bayram-ı Veli'nin şehirleri abat eden düşüncelerinin, Müslüman şehirlerinin nasıl olması gerektiğini bugün bile çok iyi şekilde anlattığını ifade etti.

Somuncu Baba'nın da Anadolu'nun o büyük manevi mimarlarından birisi olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Belki yaşadığı dönemde çok bilinmedi. Sırrı nerede açığa çıktıysa şöhretten kaçmak için oradan kaçtı. Hep kendisini basit ve sade bir somuncu olarak tanıttı. Kayseri'de başlayan hayatı Bursa'ya, Adana'ya, Darende'ye kadar ve en sonunda Aksaray'da son buldu. Bütün bu büyük insanların hayat hikayesi, kitaplarda kalmış tarihi şahsiyetlerin hayat hikayeleri değildir. Bu insanların her birisi, çoğu ümmi olsa da yani kitabi olarak okur yazar olmasa da her birisi tek başına bir üniversitedir. Somuncu Baba bir mektepti, bir akademiydi, insanlığa öğütler veren bir büyük manevi ışıktı. Bütün bu Anadolu erenlerini, Horasan erenlerini rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Onların bu manevi öğretileri, bize insanlığımızı hatırlatan, çevresindekilere birliği, beraberliği hatırlatan o öğretileri olmasaydı Anadolu halkı bugün bile bu kadar diri, bu kadar zinde, bu kadar güçlü bir şekilde ayakta duramazdı. Onların maneviyatı önünde saygıyla eğiliyoruz."

Kurtulmuş, bugünün dünyasında ve özellikle günümüz Türkiye'sinde bu büyük zatların birliğe, dirliğe, beraberliğe, kardeşliğe çağıran tavsiyelerine, sözlerine her zamankinden daha çok ihtiyacın bulunduğunu vurguladı.

"ALLAH BİRLİKTEN, BERABERLİKTEN AYIRMASIN"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bir olalım, iri olalım, diri olalım tavsiyesi tam da 2025 yılının sonuna geldiğimiz bu dönem için yapılmış bir tavsiyedir. Aramızdaki bütün farklılıkları bir tarafa bırakacağız. Mezhep, meşrep farklılıklarını, etnik farklılıklarımızı, siyasi farklılıklarımızı bir tarafa bırakacağız. Aziz milletimizin bir ve beraber olması için büyük bir gayretle mücadele edeceğiz. Aramıza sokulmak istenen fitneleri elimizin tersiyle kenara iteceğiz. Ülkemizin onlarca yılını, 50 yılını alan terör belasını bir kenara koyacağız ve terörsüz bir Türkiye'yi hep beraber inşa ederek birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yolumuza devam edeceğiz. Allah birlikten, beraberlikten ayırmasın. Bu ülkeyi bu manevi omurgasından uzaklaştırmasın. Bu anlamda bu aziz milleti Allah omurgasız bırakmasın. Bu vesileyle Hacı Bayram-ı Veli'den, Hacı Bektaş-i Veli'den, Yunus Emre'den, Tapduk Emre'den, Somuncu Baba'dan Mevlana'ya kadar, Ali Semerkandi'ye, Harekani Hazretleri'ne kadar bu coğrafyanın her yerinde bize kendini bilmeyi ve Rabb'ini bilmeyi doya doya öğretmiş olan bütün gönül erlerini sevgiyle, rahmetle anıyorum. Biliyoruz ki Allah'ın dostları asla ölü değildir. Somuncu Baba'nın da dediği gibi onlar ölmezler ve onların maneviyatı aramızda yaşar. Somuncu Baba'yı, onun maneviyatını saygıyla anıyor, onun gölgesinde bu güzel programı yapmamızı mümkün kılan, nasip eden Cenabıallah'a sonsuz şükranlarımı ifade ediyorum ve inşallah gelecek yıl üçüncüsünü çok daha güzel bir şekilde icra etmeyi Cenabıallah nasip etsin diyerek sizlere selamlarımı, sevgilerimi, birlik ve beraberlik duygularımı ifade ediyorum."

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Postnişini Mehmet Fatih Çıtlak yönetiminde İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu tarafından Devran-ı Şerif icra edildi.

Leyl-ü Nehar sohbetlerinin de yer aldığı programda, sanatçı Eşraf Ziya konser verdi.

SOMUNCU BABA TÜRBESİ'Nİ ZİYARET

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, program öncesinde salon girişinde açılan Somuncu Baba Sergisi'ni gezdi. Kurtulmuş, sergideki eserleri tek inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, programın ardından "Somuncu Baba" olarak da bilinen Hacı Bayram-ı Veli'nin hocası, alim ve mutasavvıf Şeyh Hamid-i Veli'nin Aksaray'daki külliyesine geçti.

Külliyede incelemede bulunan Kurtulmuş, burada Somuncu Baba Türbesi'nde dua etti.