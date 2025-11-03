TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ''terörsüz Türkiye'' vurgusu: Kardeşliğin yüzyılı olacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bir devlet politikası olarak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu vasıtasıyla millet desteğine dönüştürdüğümüz projeyi en kısa zamanda sonuçlandıracağız.

Barışın sağlanabilmesi için demokratik katılım şart.

Bazı çakalların kıyıda köşede beklediğinin, terörsüz ortam sağlanmasın diye ellerini ovuşturduğunun farkındayım. Ne yaparlarsa yapsınlar bu sefer mutlaka başaracağız.

Provokasyonlara rağmen başaracağız. Kardeşliğin yüzyılı olacak.