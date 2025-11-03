İSTANBUL 20°C / 14°C
3 Kasım 2025 Pazartesi
Güncel

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ''terörsüz Türkiye'' vurgusu: Kardeşliğin yüzyılı olacak

Adıyaman Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 'terörsüz Türkiye' hedefine ilişkin, 'Provokasyonlara rağmen başaracağız. Kardeşliğin yüzyılı olacak.' dedi.

HABER MERKEZİ3 Kasım 2025 Pazartesi 12:14 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bir devlet politikası olarak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu vasıtasıyla millet desteğine dönüştürdüğümüz projeyi en kısa zamanda sonuçlandıracağız.

Barışın sağlanabilmesi için demokratik katılım şart.

Bazı çakalların kıyıda köşede beklediğinin, terörsüz ortam sağlanmasın diye ellerini ovuşturduğunun farkındayım. Ne yaparlarsa yapsınlar bu sefer mutlaka başaracağız.

Provokasyonlara rağmen başaracağız. Kardeşliğin yüzyılı olacak.

