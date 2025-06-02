TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Yeni Yol Partisi'ne ziyaret

Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile Yeni Yol Partisi TBMM Grup Başkanı Bülent Kaya'yı ziyaret etti. Görüşmede, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Selçuk Özdağ ve Mehmet Emin Ekmen ile Başkanlık Divanı Üyesi Mustafa Bilici de yer aldı.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Kurtulmuş, TBMM çalışmalarının müzakere edilmesi açısından faydalı, verimli bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Terörsüz Türkiye sürecinin; büyük bir olgunlukla, büyük bir titizlikle TBMM'nin çatısı altında bulunan bütün partilerin elini taşın altına koyarak destek verdiği bir süreç haline dönmesi temenni eden Kurtulmuş, "Sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve TBMM'de milletimizin oylarını temsil eden bütün siyasi partilerin süreçle ilgili fikirlerinin karşılıklı müzakere edilerek, atılacak her türlü adımın olgunlaştırılarak atılması konusunda bir tutum benzerliğine sahip olduğumuzu gördük." dedi.

Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinin tarihi bir önemde olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yüz yıllık Cumhuriyet tarihimizin 50 yılını çalıp götürmüş, Türkiye'nin ayaklarına bir büyük pranga gibi vurulmuş olan terör belasından bahsediyoruz. Bu 50 yıl içerisinde insan kayıpları olarak fevkalade büyük kayıplara uğradık, memleketin nice evlatları şehit düştü. Ama Türkiye'nin kalkınma, ilerleme ve güçlenme yarışında bu terör dolayısıyla sadece 50 yılını kaybetmedi; Türkiye, bir asır geriye götürüldü. Dolayısıyla bunun artık Türkiye'nin gündeminden kaldırılması, bir daha hiçbir şekilde hiçbir terör örgütünün Türkiye'de faaliyet göstermeyeceği bir ortamın oluşturulması için birliğin, beraberliğin, kardeşliğin kalıcı bir şekilde bu topraklarda yaşayacağı bir dönemin adımının atılması siyasi iradeye bağlıdır. Milletin siyasi iradesinin tecelli ettiği TBMM'de yapılacak çalışmaların da bu çerçevede fevkalade önemli olduğunu biliyoruz."

Görüşmede, yarın gerçekleştirilecek TBMM Başkanlığı ikinci devre seçiminin de ele alındığını aktaran Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Yeni Yol Partisi'nin adayına da başarılar diliyorum. İnşallah yeni dönemde hep beraber, Meclis'teki altı siyasi parti grubuyla ve Meclis'te grubu bulunmayan ama temsil edilen diğer milletvekillerimizle birlikte, tabii ki herkesin aynı fikre sahip olması gerekmiyor, farklı fikirlerimizi koruyarak ama medeni bir şekilde, siyasi diyalog zeminlerini güçlendirerek yolumuza devam etmek mümkün olur. Başta Terörsüz Türkiye meselesi olmak üzere Türkiye'nin, milletimizin beklentilerinin tamamını da en güzel şekilde Meclis'in çatısı altında gerçekleştirmek, karşılamak mümkün olur diyorum."

KAYA: "TBMM'YE ÇOK ÖNEMLİ İŞLER DÜŞTÜĞÜNÜ HEP BERABER İSTİŞARE ETTİK"

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya da TBMM Başkanı Kurtulmuş'a, yarın gerçekleştirilecek 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı seçimleri dolayısıyla başarı diledi.

Ziyarette, TBMM'nin iki yıllık çalışma dönemini ve bundan sonraki süreçleri istişare etme imkanı bulduklarını anlatan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Son derece verimli bir toplantı yaptık. İki yılı geride bıraktık. 28. Yasama Dönemi'nin ikinci dönemini hep beraber yaşamış olacağız. Önümüzde Türkiye'nin çok önemli meselelerin olduğunu ve bu süreçlerde de TBMM'ye çok önemli işler düştüğünü hep beraber istişare ettik. Yeni süreçte TBMM'nin daha etkin olduğu, yasama organı olarak TBMM'nin hak ettiği noktaya gelmesi ile ilgili bütün parti grupları olarak Meclis yönetimiyle beraber ortaklaşa çalışmamız gerektiğine dair görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Başkan'a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz."