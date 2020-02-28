İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2497
  • EURO
    6,866
  • ALTIN
    325.933
  • BIST100
    105994
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TBMM Başkanı Mustafa Şentop gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu
Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

Tütkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, olağanüstü toplantı talebi için açıklama yaptı. Şentop, 'Türkiye bu konuda çok farklı görüşlerde bir birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğini belirteyim' dedi. Parti liderleri ve bakanlar ile görüştüğünü söyleyen Şentop, 'Bu taleple istenen şey olan bitenler konusunda TBMM'nin bilgilendirilmesi için ilgili bakanın burada bulunması gerekiyor' dedi.

28 Şubat 2020 Cuma18:53 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 19:05

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'de 33 askerin şehit olduğu rejim saldırısı sonrası açıklama yaptı.

Şentop'un açıklamalarından satır başları şöyle:

'Dün itibariyle İdlib'de bölgede 33 şehidimiz var 32 vatan evladımız yaralı. Milletimizin ciğerini dağlayan bir olay şehitlerimiz. Geceden beri ben de takip ediyorum bilgileri. TSK bu saldırıyı gerçekleştiren rejim güçlerine karşı büyük operasyonlar gerçekleştirdiler. Bunlar devam ediyor. Biz bölgede gerginliğin tırmanmaması için gerekeni yapıyoruz. CHP tarafından Meclis'in olağanüstü toplantıya çağrılması ile ilgili talepte bulundu. Meclis'teki milletvekili tam sayısının 5'te biri milletvekili bunu talep edebiliyor. Bu talep üzerine olağanüstü toplantı gerçekleşmiyor. Salı günü Meclisimizi daha çok tatmin edecek bir görüşmenin yapılabileceğine dair kanaatim var. Yarın verimli bir sonuç alınamayacağı için genel kurulu toplantıya çağıramayacağımı ifade etmek isterim.'

Göçmenler Edirne'ye akın ediyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Alçak saldırı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye pişkin teklif!
Alçak saldırı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye pişkin teklif!

Alçak saldırı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye pişkin teklif!

Akar: Rus BUK ve Pantsir hava savunma sistemleri imha edildi
Akar: Rus BUK ve Pantsir hava savunma sistemleri imha edildi

Akar: Rus BUK ve Pantsir hava savunma sistemleri imha edildi

Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü
Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü

Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü

Bakan Akar'dan Rusya'ya yalanlama: Askerlerimizin yerleri önceden bildirildi
Bakan Akar'dan Rusya'ya yalanlama: Askerlerimizin yerleri önceden bildirildi

Bakan Akar'dan Rusya'ya yalanlama: Askerlerimizin yerleri önceden bildirildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.