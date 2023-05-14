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TBMM Başkanı Mustafa Şentop oyunu Üsküdar'da kullandı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Üsküdar'da kullandı.

AA14 Mayıs 2023 Pazar 14:57 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Mustafa Şentop oyunu Üsküdar'da kullandı
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Üsküdar Küçük Çamlıca Mahallesi'ndeki Şadıman - Polat Çebi İlkokulu'na gelen Şentop, oyunu kullanacağı 3295 nolu sandığın bulunduğu sınıfın önünde sırada beklerken vatandaşlarla sohbet etti.

Oy kullanacağı sınıfa giren Şentop sandıkta görevli başkan ve müşahitlerle selamlaştı. Şentop'a ayrıca eşi Sabriye Şentop, kızları Saliha Gülru Şentop ve Seniha Begüm Şentop eşlik etti.

Görevlilere kimliğini ibraz eden Şentop kabine geçip oyunu kullandıktan sonra zarfı sandığa attı.

Şentop, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, öncelikle bütün seçmenler ve vatandaşlar için kolaylıklar dilediğini belirterek "Sükûnet içerisinde, kurallara uygun... Türkiye 110'a yakın seçim yaptı 1950'den beri... Olgunluk içerisinde geçiyor, ben takip ediyorum. Biz de oyumuzu kullandık; ben, iki kızım, eşim beraber... Memleketimiz için, Türkiye için, milletimiz için hayırlı olsun inşallah. Akşam da artık sonuçları takip edeceğiz, bekleyeceğiz." diye konuştu.

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