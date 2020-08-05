TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan BAE'ye sert tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 'Birleşik Arap Emirlikleri diye bir devlet var, geçenlerde bunun bir yetkilisi, Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin, Arapların iç işlerine karışmaması yönünde birtakım açıklamalarda bulunmuş. 1. ve 2. dünya savaşları sonrası dünyanın bazı yerlerinde tabiri caizse paravan devletler kuruldu. Bu devletler üzerinden bazı emperyalist devletler operasyon yapmaya çalışıyorlar. Bunlardan birisi de bu tür konuşmaları, boyunu aşan konuşmaları yapan bakanın mensubu olduğu devlet.' açıklamasında bulundu.
AA05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:44 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:44