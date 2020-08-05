İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Ağustos 2020 Çarşamba / 15 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0121
  • EURO
    8,35
  • ALTIN
    459.786
  • BIST100
    1092.96
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan BAE'ye sert tepki
Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan BAE'ye sert tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 'Birleşik Arap Emirlikleri diye bir devlet var, geçenlerde bunun bir yetkilisi, Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin, Arapların iç işlerine karışmaması yönünde birtakım açıklamalarda bulunmuş. 1. ve 2. dünya savaşları sonrası dünyanın bazı yerlerinde tabiri caizse paravan devletler kuruldu. Bu devletler üzerinden bazı emperyalist devletler operasyon yapmaya çalışıyorlar. Bunlardan birisi de bu tür konuşmaları, boyunu aşan konuşmaları yapan bakanın mensubu olduğu devlet.' açıklamasında bulundu.

AA05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:44 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:44
ABONE OL

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.