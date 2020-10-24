TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan BM'ye çağrı: İşgallere ve ölümlere sessiz kalmayın

DHA 24 Ekim 2020 Cumartesi 13:56 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 13:56

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından, Türkiye'nin de kurucularından biri olduğu BM Teşkilatı'nın 75'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Şentop mesajında, "Temelde devletlerin egemen eşitliğini esas alan, milletler arasında adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği hedefleyen BM'yi yaşanan çatışmalara, işgallere ve ölümlere sessiz kalmamaya, adil bir tutum sergilemeye ve kararlarının arkasında durmaya davet ediyorum. Türkiye olarak, BM sisteminin daha iyi işlemesi için atılacak adımları, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' vurgusuyla destekliyoruz. Türkiye, etkin insani diplomasisi ve uluslararası istikrarın korunması için BM'de misyonunu sürdürmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.