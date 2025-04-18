TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı"nda konuştu.

Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

İnşallah hepberaber, bütün uluslararası platformlarda bu gelişmeleri takip edeceğiz ve İsrail'in Siyonist rejiminin yalnızlaşması için bütün gücümüzü seferber edeceğiz.

Filistin'i henüz tanımayan ülkelerin olduğunu da biliyoruz, bu ülkelerin de Filistin'i tanıması için en üst düzeyde diplomatik ilişkilerimizi sürdüreceğiz.

Dünyada küresel sistemin çivisi çıkmış, dünya sistemi hakkaniyeti, adaleti ve uluslar arasındaki eşitliği sağlama yeteneğini kaybetmiştir.

Gazze kimsenin babasının malı değildir. Gazze ve Filistin toprakları Filistinlilerin, şehitlerin kanlarıyla sulanmış, ana sütleri kadar helal vatanlarıdır.

#CANLI TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünyada küresel sistemin çivisi çıkmış, dünya sistemi hakkaniyeti, adaleti ve uluslar arasındaki eşitliği sağlama yeteneğini kaybetmiştir pic.twitter.com/EotgMjJXax — Star Gazetesi ���� (@stargazete) April 18, 2025

Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu, bundan sonra gelişerek, genişleyerek yoluna devam edecektir.

Dünyada küresel sistemin çivisi çıkmış, dünya sistemi hakkaniyeti, adaleti ve uluslar arasındaki eşitliği sağlama yeteneğini kaybetmiştir.

Filistin davasına destek verirken diğer taraftan da yeryüzünde yeni, adil bir küresel sistem kurulması yönünde her türlü çabamızı yoğunlaştıracağız.

Toplantıda konuşan Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Fatuh, "Filistin halkı benzeri görülmemiş bir soykırıma maruzdur" sözleriyle Filistin'de yaşananları anlattı.