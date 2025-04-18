İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2025 Cuma / 20 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1861
  • EURO
    43,6456
  • ALTIN
    4085.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Gazze kimsenin babasının malı değildir
Güncel

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Gazze kimsenin babasının malı değildir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da 'Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nda konuştu. İsrail'in Siyonist rejiminin yalnızlaşması için bütün güçleriyle mücadele edeceklerini söyleyen Kurtulmuş, 'Gazze kimsenin babasının malı değildir. Gazze ve Filistin toprakları Filistinlilerin, şehitlerin kanlarıyla sulanmış, ana sütleri kadar helal vatanlarıdır.' dedi.

Haber Merkezi18 Nisan 2025 Cuma 14:54 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Gazze kimsenin babasının malı değildir
ABONE OL

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı"nda konuştu.

Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

İnşallah hepberaber, bütün uluslararası platformlarda bu gelişmeleri takip edeceğiz ve İsrail'in Siyonist rejiminin yalnızlaşması için bütün gücümüzü seferber edeceğiz.

Filistin'i henüz tanımayan ülkelerin olduğunu da biliyoruz, bu ülkelerin de Filistin'i tanıması için en üst düzeyde diplomatik ilişkilerimizi sürdüreceğiz.

Dünyada küresel sistemin çivisi çıkmış, dünya sistemi hakkaniyeti, adaleti ve uluslar arasındaki eşitliği sağlama yeteneğini kaybetmiştir.

Gazze kimsenin babasının malı değildir. Gazze ve Filistin toprakları Filistinlilerin, şehitlerin kanlarıyla sulanmış, ana sütleri kadar helal vatanlarıdır.

Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu, bundan sonra gelişerek, genişleyerek yoluna devam edecektir.

Dünyada küresel sistemin çivisi çıkmış, dünya sistemi hakkaniyeti, adaleti ve uluslar arasındaki eşitliği sağlama yeteneğini kaybetmiştir.

Filistin davasına destek verirken diğer taraftan da yeryüzünde yeni, adil bir küresel sistem kurulması yönünde her türlü çabamızı yoğunlaştıracağız.

FİLİSTİN ULUSAL KONSEYİ BAŞKANI FATUH'DA TOPLANTIDA

Toplantıda konuşan Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Fatuh, "Filistin halkı benzeri görülmemiş bir soykırıma maruzdur" sözleriyle Filistin'de yaşananları anlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.