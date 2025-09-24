Terörsüz Türkiye Komisyonu 12. kez toplandı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında konuştu.

Burada konuşan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle;

10 ülkenin BM Genel Kurulu münasebetiyle Filistin Devleti'ni tanıma kararı almış olması her türlü takdirin üzerindedir.

İnsanlık cephesinin ortaya koyduğu bu tavır BM Genel Kurulu'na da yansımış, çok sayıda ülkenin temsilcisi de Filistin davasına destek verdiğini ifade etmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın her 2 oturumda da ortaya koyduğu bu tavrı fevkalade önemli bulduğumuzu, sonuna kadar desteklediğimizi ifade etmek isterim.

TBMM adına bu kararı alan ülkelerin meclislerini ve hükümetlerini canı yürekten tebrik ediyorum.