TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Örgütün listeden çıkması için tüm silahlar bırakılmalı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, örgütün silah bırakmayı bir an önce tamamlamasının, MGK tarafından 'terör örgütleri listesi'nden çıkarılması açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, İslamabad'daki Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Parlamento Başkanları Toplantısı dönüşünde aralarında AKŞAM Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu'nun da bulunduğu gazetecilerin sorularını cevapladı:

"Komisyonun başlangıcından itibaren süreç planladığımızdan iyi gidiyor. Bunun temel nedeni, demokratik bir olgunluk içinde müzakerelerin sürdürülüyor olması. Kimse kimsenin sözünü kesmiyor, hakaret etmiyor. Komisyon, partileri birbirine yaklaştırdı. Kimse kendi yankı odasında konuşarak, bağırarak bu sorunu çözemez. Kimse bu süreci zehirlemeye kalkmasın. Bu mesele; Türkiye'nin, Cumhuriyet tarihinin en önemli meselesi, en ağır bedel ödediğimiz mesele. Sonuçta burada böyle büyük bir irade ortaya çıkmışken, toplumun %70'inden fazlası bu sürece olumlu bakıyorken, siyasetin merkezi olan TBMM'nin bir an evvel bu işi halletmesi lazım."

SİLAH BIRAKMA SÜRMELİ

"Başından itibaren, terörün sona erdirilmesi fikrinin, çok motive edici bir fikir olduğunu düşünüyorum. Ama daha da önemlisi tarihi kardeşliğimizi yeniden şeksiz şüphesiz, sağlayacak bir sürecin oluşması için mücadele ediyoruz. Akademisyenlerin ortaya koyduğu örneklerde gördük ki; başka ülkelerde aşağı yukarı 6-7 yılda, hatta bazılarında daha uzun sürede gelinen noktaya biz, siyasi partilerimiz ve halkımızın hassas yaklaşımıyla 9-10 ay gibi kısa bir sürede geldik. Şimdi inşallah sonuç alma vaktidir diye düşünüyorum.

(Öcalan'la ilgili tartışma) Konu zaten Türkiye kamuoyunda tartışılıyor. Son kararı verecek komisyondur. 5'te 3 çoğunluğu bulursa, karar verebilir. Ama bu sürecin önünün açılabilmesi için, kolaylaştırıcı faktörlerin de devrede olması lazım. Süleymaniye'de silahların yakılması, Türkiye kamuoyunda fevkalade pozitif bir etki oluşturmuştur. Bu sürecin kesintiye uğramaksızın devam etmesi lazım. Suriye'deki gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. İmralı'nın yaptığı açıklamalarda zaten örgütü lağvetme çağrısının, örgütün bütün bileşenlerini kapsadığı açıkça ifade edilmişti. Bu konuda yeni birtakım açıklamalar gerekebilir."

TBMM'DE SONUÇLANMALI

"Başından beri söyledim, buradan bir tane sonuç çıkacak: Silahların tespitiyle birlikte terörün Türkiye gündeminden tamamen kalkması ve terör örgütü ile ilgili yapılacak yasal düzenlemelerin TBMM'de sonuçlandırılması... Silahların süratle teslimi sürecinin ve örgütün bütün bileşenlerinin kendisini feshettiği açıklamasının görülmesi ve bunun tespit edilmesi çok hayati. Ama şunu da söyleyeyim. Mühim olan terörü ortaya çıkaran sebepleri bütünüyle ortadan kaldırmaktır. '100 tane tabancam var, bunu teslim ettim' değil, mesele, bir daha eline silahı almayacakları siyasal ortamı geliştirmektir. Yıllardır söylediğimiz gibi, bir elinde silah, bir elinde sandık olmaz."

YÜZLERİNİ TÜRKİYE'YE DÖNDÜLER

"Şu anda Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimizin zaten yönünü döndüğü yer Türkiye'dir. Aramızdaki sınırların emperyalistlerce konulmuş olduğunu biliyoruz. Suriye'deki Kürt kardeşlerimizin yönünü Türkiye'ye çevirmesi, Türkiye ile birlikte gelecek arayışı içinde olması, sağlanabilir bir hedeftir. Komisyon gerekirse, karar verir ve Diyarbakır'a gider. Ben gideceğim, önceden planlanmış bir şey. "

ÜÇ ÜLKE TEK MİLLET GİBİYİZ

Kurtulmuş, Türkiye'nin Pakistan ve Azerbaycan'la ilişkileri konusunda şunları söyledi: "Azerbaycan bizim açımızdan, Türk dünyasına, Pakistan da Hint yarı kıtasına açılan bir kapı. Pakistan'da olağanüstü bir Türkiye sevgisi olduğunu, Türkiye'nin yükselişinden herkesin büyük bir memnuniyet duyduğunu hatta Türkiye'yi rol model kabul ettiğini gördük. Yakın geçmişimizde de birbirimizi yakınlaştıran olayları yaşadık. Örneğin Karabağ'ın işgalden kurtulmasında sonuna kadar Azerbaycan'a destek verdik. Pakistan da Azerbaycan'a destek verdi. Hindistan-Pakistan arasındaki son çatışmada sonuna kadar Pakistan'ın yanında durduk. Azerbaycan da aynı şekilde..."

YANIMIZDA İLK ONLAR VARDI

"KKTC'ye destek konusunda taleplerimize destek veren ülkeler de Pakistan ve Azerbaycan'dır. 6 Şubat depremlerinde yardıma ilk gelenler Azerbaycanlılar ve Pakistanlılardı. Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde özellikle Pakistan Müslümanlarının vermiş olduğu o tarihsel desteği, yakın zamanda Pakistan halkından, Azerbaycan halkından gördük. Şunu söyleyebiliriz; üç ülke, bütün milli meselelerinde ortak bir duruş sergiliyor."

ERDOĞAN'IN KARARLILIĞI DÜNYAYI ETKİLEDİ

Kurtulmuş, Filistin konusunda da şu değerlendirmelerde bulundu: "İki yıldır baskılara, gözaltına alınmalarına, hapse atılmalarına rağmen dünyanın her yerinde Filistin davasını desteklemekten vazgeçmeyen insanlık cephesinin kahramanlarını saygıyla selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, çok geniş bir mazlum coğrafyanın lideri olarak, başından itibaren çok duyarlı, kararlı bir tavır sergiledi. İlk zamanlarda tek kalıyorduk. Kimse bize destek olmuyordu ama bugün bütün uluslararası platformlarda işin değişmeye başladığını gördük. Çok sembolik dönüm noktaları var. Bunlardan biri, son BMGK'da Netanyahu konuşurken salonun neredeyse tamamının boşalmasıdır. O tutum, Netanyahu ve hükümeti için sonun başlangıcı gibiydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Trump'ın önerisiyle ortaya konulan barış sürecine destek vermek için İslam ülkelerin liderleriyle New York'ta aynı masanın etrafında olması da çok kayda değer bir adımdı."

ELİNİ YIKAYARAK KURTULAMAZ

"Netanyahu'ya güvenemeyiz. Uluslararası camianın en büyük yanılgısı, "Barış sağlandı, bu iş bitti" diye düşünmeye başlamasıdır. Süreci takip etmek, uluslararası platformlarda, Netanyahu ve çetesinin ceza almasını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürmek zorundayız. Netanyahu'nun elini yıkayıp kendisini kurtaracağını zannetmiyorum. Tarihin doğru tarafında yer aldık, milyarlarca insan tarihin doğru tarafında yer aldı. Soykırım çetesine karşı mücadeleyi hep sürdürdük, bundan sonra da sürdüreceğiz."