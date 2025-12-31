TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yeni yıl mesajı

Kurtulmuş, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, 2026 yılına adım atarken demokrasi, hukuk devleti ve toplumsal bütünleşmenin daha da güçlendirileceği bir dönem olmasını temenni etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

2025 yılını; demokrasimizi güçlendirmek, hukukun üstünlüğünü pekiştirmek, toplumsal bütünleşmeyi sağlamak, millî dayanışma ve kardeşlik ruhunu yüceltmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalarla geride bırakırken; yeni yılın yüksek hedefler ve büyük idealler etrafında el ele, omuz omuza yürüyerek geleceğimize yön vereceğimiz bir yıl olmasını diliyorum.

Yeni bir yıla girerken; dayanışmayı, kardeşliği, ortak umudu çoğaltarak, demokratik ilkeleri tahkim ederek, vatandaşlarımızın onurunu korumanın toplumsal bütünleşmemizin en temel unsuru olduğunu bilerek, Gazi Meclis'in gücünü iç huzurun, adaletin ve ortak geleceğe dair güvenin ana omurgası hâline getirmeyi millî bir vazife olarak görüyorum.

2026 yılında hedefimiz, "sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye" idealini hukuk devleti ciddiyeti ve demokratik siyasetin geniş ufkuyla perçinlemek olacaktır.

Bu doğrultuda, insanımızın saygınlığını ve dokunulmazlığını esas alan özgürlükçü bir yaklaşımla; güçlü temsil ve etkin denetim anlayışını, katılımcı bir siyaset kültürüyle buluşturacak her yeni çalışma, 2026 yılının kalıcı kazanımları olacaktır. Bu istikamette atılacak her adım ve hayata geçirilecek her yeni çalışma, "yeniden güçlü ve büyük Türkiye" idealimize bizi bir adım daha yaklaştıracaktır. Bunun ilk şartı ise birlik ve dirlik içerisinde hareket edebilen, farklılıklarını zenginlik olarak gören, bu zenginliğin üzerinden de bir "millî mefkûre" inşa edebilen Türkiye'yi ortaya koymaktır.

Bölgemizde gerilimlerin arttığı ve krizlerin sınır tanımadığı bir dönemde Türkiye, bölgesel barışı üreten diplomasi kapasitesini, parlamenter diplomasinin gücünü de kullanarak daha görünür kılacaktır.

Bugün yaşanan devasa sorunların temelinde yatan hususun tüm dünyayı saran adaletsizlik olduğunu biliyoruz. Bu nedenle "küresel adalet arayışı" bugünün dünyasının en önemli meselelerinin başında gelmektedir.

Yeni bir küresel adalet anlayışının tüm dünyanın ortak gündemi olması için canla başla çalışacak olan Türkiye; millî bir dava olarak gördüğü Kıbrıs ve Filistin meselelerinde "iki devletli çözüm" tezini her platformda savunmaya devam edecektir.

Filistin'de tüm insanlığı hedef alan soykırıma karşı hukukun evrensel sözünü yükseltmek, küresel adalet arayışını ilkeli bir dış politika çizgisine dönüştürmek, adil ve hakkaniyetli bir uluslararası sistemi inşa etmek için var gücümüzle çalışmak temel sorumluluklarımızdandır.

Bölgemizde ve dünyada barışın sağlanması için her türlü çabayı gösterirken, Türkiye'yi kuşatma hedeflerine karşı da kardeşliği kıyamete kadar tesis edecek adımları atmayı sürdüreceğiz. Bu çerçevede, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortak irade ile kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını başarıyla tamamlayarak "Terörsüz Türkiye" hedefimize ulaşmayı umuyoruz.

Milletimizin hak ettiği daha özgür, daha adil ve daha müreffeh toplumsal sistemi yaşatma iddiası, Meclis'imizin iradesiyle birleştiğinde, yeni bir toplumsal sözleşme perspektifi güç kazanacaktır.

Geçen her günün ömürden olduğunu bilerek hem vatanımız hem gönül coğrafyamız hem de tüm mazlum ve masumlar için samimiyet, cesaret ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Yeni yılın; millî dayanışmanın güçlendiği, adaletin güveni beslediği, güvenin zenginliği çoğalttığı, refahın toplumsal esenliğe dönüştüğü, bölgemizde barışın ve dünyada adaletin güçlendiği bir yıl olmasını tüm kalbimle diliyorum.