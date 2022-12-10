TBMM Başkanı Şentop 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Her bir insanın dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhebinden ötürü ayrımcılığa maruz kalmadan, doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlükleri eşit olarak yaşaması, insanlığın ortak amacı ve gayretidir. Barışın hakim olduğu, çocukların güvenle, sağlıkla, eğitim hakkından mahrum kalmadan, oyun oynayarak ve mutlulukla büyüdüğü bir dünya için temennilerin ötesinde gerçekçi adımların atılması elzemdir.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne ilk imza atan ülkelerden biri olarak, medeniyetimizden aldığımız güçle iklimden gıdaya, sağlıktan insani yardıma ve Afrika'dan Avrupa'ya tüm dünyada, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve insanlığın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz. Gelecek günlerin tüm insanlığa barış, refah, huzur ve adalet getirmesi dileklerimle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum."

