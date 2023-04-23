TBMM Başkanı Şentop, AB zirvesine katılacak

AB Parlamento Başkanları Zirvesi, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenleniyor. Prag Kongre Merkezi'nde yarın başlayacak ve 25 Nisan'da sona erecek Zirveye, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle iştirak edecek.

Zirvenin ilk gününde düzenlenecek oturumda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ele alınacak. Oturumda, Avrupa Birliğinin geniş jeopolitik kapsam içeren karşılığı, enerji güvenliği, savaş sonrası yeniden yapılanma konusu gündeme gelecek.

Zirvenin ikinci günü düzenlenecek oturumda ise Avrupa Birliğinin demokrasilerin küresel dayanışmasındaki rolü ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin totaliter rejimler karşısındaki bağımlılık sorunu ele alınacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop her iki oturuma da katılacak ve burada konuşma gerçekleştirecek.

Öte yandan Şentop'un Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ve Çekya Senato Başkanı Milos Vystrcil'in yanı sıra diğer meclis başkanlarıyla da ikili görüşme yapması planlanıyor.