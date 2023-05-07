TBMM Başkanı Şentop, ''Anadolu'dan Esenler'' belgeselini izledi

Şentop, buradaki konuşmasında, izledikleri belgeselin, güzel ve etkileyici olduğunu belirtti.

Bu belgeselin, "Anadolu'dan Esenler"in ikincisi olduğunu aktaran Şentop, "Üçüncüsü de olacak inşallah. Anadolu'nun ve Rumeli'nin bütün köyleriyle ilgili olarak Esenler'e yerleşmiş olan bütün kardeşlerimizin köylerini ve oraya dair bildiği gelenekler ve kültürü bir araya getiren çok güzel bir çalışma." dedi.



TBMM Başkanı Şentop, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu başta olmak üzere, belgeselin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Belgeselin izlendiği galada, Göksu, Şentop'a hediye takdim etti.