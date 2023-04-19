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TBMM Başkanı Şentop: Anketlerde ipin ucu kaçtı, ilk turda biter

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 14 Mayıs'taki seçimlere ilişkin, 'Benim tecrübelerime göre, gördüğüme göre seçim ilk turda biter diye düşünüyorum.' dedi. Anket furyasına da eleştirilerde bulunan Şentop, 'Artık bu konuda ipin ucunun kaçtığı kanaatindeyim. Türkiye'yi anketlerde kazanan yönetmiyor; sandıkta kazanan yönetiyor.' ifadelerini kullandı.

19 Nisan 2023 Çarşamba 08:37 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop: Anketlerde ipin ucu kaçtı, ilk turda biter
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, katıldığı Habertürk canlı yayında, kendisine yöneltilen 'seçim ve anket' temalı sorulara cevap verdi.

"SEÇİM İLK TURDA BİTER"

Şentop, sunucunun seçimlere ilişkin sorusuna, "Benim tecrübelerime göre, gördüğüme göre seçim ilk turda biter diye düşünüyorum." dedi.

"ANKETLERDE İPİN UCUNUN KAÇTI"

Anket furyasına da eleştirilerde bulunan TBMM Başkanı, "Artık bu konuda ipin ucunun kaçtığı kanaatindeyim. Siyasette manipülasyon yapmaya yönelik, akıl karıştırıcı şeyler, sahte haberin bir başka versiyonu şekli gibi bir şey. Başka ülkelerde de var bu." diye konuştu.

"SİYASETTE MANİPÜLASYON YAPMAYA YÖNELİK, AKIL KARIŞTIRICI ŞEYLER"

Şentop konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Benim tecrübelerime göre, gördüğüme göre seçim ilk turda biter diye düşünüyorum. Öncelikle ben anket furyasının artık bu konuda ipin ucunun kaçtığı kanaatindeyim. O kadar çok anket çalışması var ki. Seçim işleri başkanlığı yaptığım dönemde, ARGE başkanlığımız vardı. Anket firmalarının çoğu çok büyük firmalar bile bizzat kendileri sahada anket yaptıramıyorlar. Yerelde bu işi yapan tabiri caizse taşeron, anket firmaları üzerinden yaptırıyorlar. Kolay bir iş değil, bunu yorumlamak, değerlendirmek ayrı bir şey. Şüphesiz takip ettiğimiz kurumsallaştığımız anket firmaları var. Seçime giderken yüzlerce anket firmasının çıkması, adını ilk kez duyduğumuz firmalar. Bunları sahada çalışılmış faaliyetin sonucunu kabul etmek mümkün değil. Anlamsız derecede farklılıklar ortaya çıktı. Siyasette manipülasyon yapmaya yönelik, akıl karıştırıcı şeyler, fake haberin bir başka versiyonu şekli gibi bir şey. Başka ülkelerde de var bu.

"TÜRKİYE'Yİ ANKETLERDE KAZANAN YÖNETMİYOR; SANDIKTA KAZANAN YÖNETİYOR."

Türkiye'de geri dönüp, benim hatırladığım, iki tür seçim kazanan siyaset veya parti var. Biri anketlerde diğeri sandıklarda kazanan. Türkiye'yi anketlerde kazanan yönetmiyor; sandıkta kazanan yönetiyor. Seçime az kaldığında anketlerin biraz daha fikir verici olduğunu, hepsi için söylemiyorum, kurumsallaşmışlarla ilgili konuşuyorum.

Onun dışında siyasi partilerle birlikte çalışan ve siyasi partinin lehine reklamını yapan firmalar da var. Biraz daha bunları yakın zamanda takip etmekte fikir verici olabilir. Benim takip ettiğim bir başka husus; şüphesiz anket çalışmaların bilimsel temeli var. Türkiye'de toplumsal yapı ve siyasi görüşler çok dinamik. Ben seçim sonuçlarıyla ilgili olarak ciddi yanılmalar olabileceğine dair ihtimal görüyorum.

Siyaseti sadece anket çalışmaları üzerinden okumak doğru değil. Türkiye'nin bir gidişi var. Hem siyaset anlamında hem toplumsal anlamında yol yürüyor. İçinde bulunduğu bölge ve dünyadaki tercihler anlamında bir yolu var. Tarihin bir akışı var. Siyaset sadece seçim oldu, bir sürpriz ortaya çıktı gibi yaklaşmak yanlış. Türkiye'nin gidiş istikametinin, milletimizin feraseti, basiretiyle sürdürüleceği. Türkiye'nin itibarı ve bağımsızlığı bakımından bu istikrarın sürdürülmesi gerektiği kanaatindeyim. Bir film şeridi gibi görürseniz nereye gidildiğini tahmin edebilirsiniz. Türkiye'nin son 20 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok büyük atılımlar. Bunların siyasette uluslararası ilişkilerde sonuçlarını görüyoruz. Bu yolu yürüyerek bir zamana ihtiyaç var."

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