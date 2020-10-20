TBMM Başkanı Şentop: Zafere kadar Azerbaycan'ın yanında olacağız

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasında satırbaşları:
Ermenistan işgal ettiği yerlerden çıkmalı
Ermenistan bölgesel ve global sorun haline geldi
Azerbaycan işgalci terör devleti Ermenistan'ı kovacaktır
Minsk Grubu'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir
Vatan savunması söz konusu ise savaş meşrudur
Azerbaycan toprakları üzerinde kimse ameliyat yapamaz
Kafkasya'daki çözümsüzlük, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ ve çevresindeki işgali sürdükçe devam edecektir
Türkiye ve Azerbaycan enerjide üç kıtayı birleştiriyor
Biz zafere kadar Azerbaycan nasıl isterse yanında olacağız