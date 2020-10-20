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  • TBMM Başkanı Şentop: Zafere kadar Azerbaycan'ın yanında olacağız
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TBMM Başkanı Şentop: Zafere kadar Azerbaycan'ın yanında olacağız

TBMM Başkanı Şentop, 'Kafkasya'daki çözümsüzlük, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ ve çevresindeki işgali sürdükçe devam edecektir. Biz zafere kadar Azerbaycan nasıl isterse yanında olacağız.' dedi.

20 Ekim 2020 Salı 10:13 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 10:40
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasında satırbaşları:

Ermenistan işgal ettiği yerlerden çıkmalı

Ermenistan bölgesel ve global sorun haline geldi

Azerbaycan işgalci terör devleti Ermenistan'ı kovacaktır

Minsk Grubu'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir

Vatan savunması söz konusu ise savaş meşrudur

Azerbaycan toprakları üzerinde kimse ameliyat yapamaz

Kafkasya'daki çözümsüzlük, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ ve çevresindeki işgali sürdükçe devam edecektir

Türkiye ve Azerbaycan enerjide üç kıtayı birleştiriyor

Biz zafere kadar Azerbaycan nasıl isterse yanında olacağız

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