TBMM Başkanı Şentop: Balkanlarla müşterek mirasımızı medya ve eğitimle taşıyacağız

Şentop, Grand Ankara Oteli'nde TRT Balkan Dijital Haber Platformu Tanıtım Programı'ndaki konuşmasında, Balkanlardaki 7 ülkeye, 5 dilde ulaşacak TRT Balkan'ın yayınlarının hayırlı olmasını diledi.

Yayınların, Türkiye ve Balkanlar arasındaki kardeşliğin artarak devamına ve sonraki nesillere aktarılmasına vesile olmasını temenni eden Şentop, "Yüzyıllar öncesine dayalı akrabalığımızın, sarsılmaz kardeşliğimizin TRT Balkan vesilesiyle çok daha güçlü, birbirimizden haberdar olmak suretiyle çok daha sıkı hale geleceğine canıgönülden inanıyorum." diye konuştu.

Şentop, bugünden itibaren Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'a haberlerin Türkiye'den aracısız olarak ulaşacağını belirterek "TRT'nin doğru, yansız ve titiz haber anlayışı, 5 ayrı dilde yayınla Balkan coğrafyasının her köşesine ulaşacaktır." dedi.

Dijital teknolojilerin gelişmesiyle dünyadaki olayların cep telefonlarından anında takip edilebildiğine vurgu yapan Şentop, "Bu hız, bir yandan bilgi ve habere ulaşmayı kolaylaştırırken diğer yandan da bilgi kirliliğinin oluşmasına sebep olmaktadır. Daha önce hiçbir dönemde bilgi kirliliği ve dezenformasyon dediğimiz bir bilgiyi çarpıtarak yanlış aksettirme ve kasıtlı olarak yanlış yayma girişimlerine bu kadar maruz kalmamıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, bilgi kirliliği içinde doğru habere ulaşmanın öneminin arttığını söyleyerek TRT'nin dijital yayın yapan yeni kanalları sayesinde mümkün olduğunca bilgi kirliliğine geçit verilmediğini ifade etti.

Türkiye ve Balkanların ortak tarihine işaret eden Şentop, Balkan dillerinin içinde güncel olarak kullanılan en az 3 bin Türkçe kökenli kelime olduğunu söyledi.

Şentop, TRT Balkan'ın yayın hayatına başlamasından dolayı çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirerek kendisinin de aslen Rumeli kökenli olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye ve Balkanlar arasındaki dostluğu güçlendirecek adımlar attığına işaret eden Şentop şöyle devam etti:

"Oralardaki ortak kültürümüzün unsurlarını köprülerden çeşmelere kadar, ibadethanelere, yollara kadar somut olarak canlandırmak, yeniden ihya etmek, bir kültür unsuru olarak ayakta tutmaya çalışmak da son 20 yılda Cumhurbaşkanı'mızın talimatları ve öncülüğü ile gerçekleştirilmiştir. Balkanları sadece hayal dünyasında yaşamanın ötesinde Balkanlarda yaşayan insanlarla Türkiye'deki insanları birleştirmek, bu kültürü yeniden canlandırmak Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde gerçekleşmiştir. Onun için buraya slogan düzeyinde değil, somut eserlerle katkı vermek çok önemli."

- "BALKANLARLA MÜŞTEREK MİRASIMIZI, GELECEĞE TAŞIMAK BİZİM İÇİN ÜLKÜLERİN EN ULVİSİDİR"

Mustafa Şentop, Balkan ülkeleriyle 1934'te imzalanan Balkan Antantı'nın devletler hukuku ve ebedi kardeşliğin resmiyete dökülmüş hali olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bütün bu sebeplerle derinliğini ortak mazimizden alan Balkanlar ile müşterek mirasımızı medya ve eğitimle geleceğe taşımak bizim için ülkülerin, ideallerin en ulvisidir. Balkanlardaki Türk ve Müslüman kardeşlerimizle eğitim kurumlarımız ve TRT Balkan sayesinde, bütün bağlarımızı daha da pekiştireceğiz inşallah. Çağın gerektirdiği teknolojiyle, kaliteli medya ağıyla doğru ve ilkeli duruşuyla yayın hayatına devam eden, başta sayın Genel Müdür Zahid Sobacı olmak üzere TRT Balkan'ı yayın hayatına hazırlayan bütün TRT mensuplarına, yöneticilerine, yönetim kurulu üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Dünyada ve ülkemizde meydana gelen olayları doğru, hızlı ve tarafsız olarak ulaştıran TRT camiasını tebrik ediyor, çalışmalarının aynı minval üzere devam etmesini diliyorum. Yapılması planlanan bütün programların Anadolu ve Rumeli coğrafyasının güzel insanlarını bahtiyar edeceğine inanıyorum. TRT Balkan'a uzun, hayırlı, verimli ve kesintisiz bir ömür diliyorum."