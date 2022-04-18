TBMM Başkanı Şentop: Basın mensuplarımız da kalemleriyle düşmana karşı savaştılar

Şentop, parlamentoda görev yapan basın mensuplarına TBMM Tören Salonu'nda iftar verdi.

TBMM'de görev yapan ve bu büyük ailenin bir parçası olan parlamento muhabirleriyle iftar sofrasında bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Şentop, "Dostluğun, kardeşliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın emir ve tavsiye edildiği bu ayın, feyiz ve bereketinden faydalanmak amacıyla hazırladığımız iftar soframızda sizleri ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

Şentop, Meclis'te geniş bir aile olarak millete hizmet etmek için gayret gösterdiklerini anlatarak, "Ankara, devletimizin başkenti olarak ülkemizin idaresinin gerçekleştirildiği, tabiri caizse ülkenin kalbinin attığı yer. Bu yüzden Ankara gündemi milletimiz tarafından yakından takip ediliyor. Sizler de Ankara gündemini ve burada meydana gelen gelişmeleri doğru ve hızlı şekilde milletimizin bilgisine arz ediyorsunuz. Göreviniz son derece kutsal ve önemli." ifadesini kullandı.

Bu konunun, gerçekliğini tarihi olaylar ve gelişmelerle ispatlamış bir mevzu olduğunu dile getiren Şentop, "Basınımızın, İstiklal Savaşı sırasında Anadolu ve Ankara'daki hatta Meclisimizdeki gelişmeleri doğru ve cesaretle yazması, yayınlaması neticesinde bu milletin 'ya istiklal ya ölüm' nidasının, bütün dünyada nasıl yankılandığını unutmak mümkün değil." değerlendirmesini yaptı.

-"BASIN MENSUPLARIMIZ DA KALEMLERİYLE DÜŞMANA KARŞI SAVAŞTILAR"

İstiklal Savaşı sırasında adeta bir basın savaşının da yaşandığına işaret eden Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esasen bu dönem; İstanbul eksenli mütareke basınının büyük milletimizi yok olmuş, çaresiz göstermeye çalışan yalan haberleriyle, Ankara merkezli Anadolu basınının, milletimizin istiklale yönelik kararlı iradesini duyuran gerçek haberlerinin savaşıdır. Bu hususta savaş tabirini kullanmam belki abartı olarak karşılanabilir ama kelimeleri yerinde ve doğru kullanmaya özen gösteren bir akademisyen ve siyasetçi olarak özellikle 'savaş' kelimesini kullandım. Zira mütareke basını ile Anadolu basını arasındaki mücadeleyi tam manasıyla yansıtan, tanımlayan kelime budur.

Mütareke basınının işgalci emperyalistlerin yalan propagandalarını sözde haber, makale olarak pazarlayıp, milletimizin istiklalden ümidini kesmesi için gösterdiği çabaya karşın Anadolu'daki basın emekçilerinin milletin sesi olarak verdikleri mücadeleyi 'savaş' kelimesi dışında izah etmek mümkün değildir. Mehmetçik cephede, tüfeğiyle, kanıyla, canıyla savaşırken basın mensuplarımız da hiç şüphesiz kalemleriyle, gazetecilik namuslarıyla düşmana ve onun sesi olan mütareke basınına karşı savaştılar."

- "BU YAPININ AYRILMAZ BİRER PARÇASISINIZ"

Meclis Başkanı Şentop, basın mensuplarının yaptıkları görevin öneminin, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında da anlaşıldığını vurguladı.

Parlamento muhabirlerinin, parlamentoda yaşanan ve haber değeri olan her konuyu doğru ve güvenilir şekilde millete iletmenin idrakinde olduğunu vurgulayan Şentop, "Yaklaşık 150 yıllık demokrasi tarihine sahibiz ve sizler de demokrasilerin olmazsa olmazı basın mensupları olarak, bu yapının ayrılmaz birer parçasısınız." ifadesini kullandı.

Şentop, geçen yüzyılda, demokrasilerin vazgeçilmezi olarak ortaya çıkan basının, toplumu bilgilendiren, bazen uyaran hatta koruyan, çok önemli bir yere sahip bulunduğunu kaydederek, "Türk basın tarihimizin hikayesi aynı zamanda demokrasi tarihimizin de hikayesidir. Basın, toplumsal ve siyasi hayatımızın en önemli aktörlerindendir. Bu sebeple sizler ve biz siyasiler birbirimiz için görünenden daha önemli bir birlikteliğe mecburuz." değerlendirmesini yaptı.

-"ÇOK SESLİLİĞİ YANSITAN ÖZGÜR BASIN, DEMOKRASİNİN OLMAZSA OLMAZI"

Türkiye'nin basın tarihinin, ilk yasal düzenlemenin yapıldığı 1864 Matbuat Nizamnamesi'ne dayandığını hatırlatan Şentop, şunları kaydetti:

"Bu kadim tarih, bu ülkenin demokrasi şifrelerinin belirlenmesi bakımından hepimiz için çok önemlidir. Türk anayasal tarihi çerçevesinden değerlendirirsek bugüne kadar bütün anayasalarımızda basın özgürlüğünün temel hak ve özgürlük olarak düzenlenmesiyle iftihar edebiliriz. Sizler bu çerçevede milletimiz için bu ülke için çok önemli bir vazifeyi icra ediyorsunuz. Sizlerin gazeteci olarak doğru haberi en kısa sürede aktarmak gibi bir meslek arzunuz, bizlerin de yaşadığımız haber değeri olan mevzuları objektif bir bakış açısıyla ve eşit koşullarda aktarmanızı bekleme arzumuz var. Her şeyden önemlisi bunun gerekli insani saygı çerçevesinde olması zannederim her iki tarafın da en büyük isteğidir.

Demokrasilerin en önemli yanı, çok sesliliğin belli bir armoniye sahip olarak aktarılmasıdır. Çok sesliliği yansıtan özgür basın, demokrasinin olmazsa olmaz unsurudur. Doğru haber peşinde uykusuz geçirdiğiniz gecelerde, milletimize hazırladığınız haberleri mümkün olduğunca objektif yansıttığınızı ve en önemlisi de etik kuralları önemsediğinizi biliyorum. Türk basını, bu konuda rüştünü ispatlamıştır."