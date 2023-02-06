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TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile durumu değerlendirdikleri telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA6 Şubat 2023 Pazartesi 07:17 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü
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TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, Kahramanmaraş Pazarcık'ta yaşanan ve birçok ilde etkili olan depremin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de görüşen Şentop, genel durumla ilgili bilgi aldı. Şentop, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile durumu değerlendirdikleri bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Şentop, daha sonra AFAD'a geçti.

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