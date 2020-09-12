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TBMM Başkanı Şentop, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda konuştu

TBMM Başkanı Şentop, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda konuştu.

12 Eylül 2020 Cumartesi 15:15 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 15:31
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TBMM Başkanı Şentop, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda konuştu.

İŞTE TBMM BAŞKANI ŞENTOP'UN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

Türkiye, 27 Mayıs 1960’la başlayan millet iradesini yok sayan bir parantezi fiilen 15 Temmuz 2016'da, hukuken 16 Nisan 2017'de kapatmıştır

 27 Mayıs ile başlayan darbeler birbirinin devamı ve tamamlayıcısıdır 

2000’li yıllara geldiğimizde siyasette vesayetin alanı daralmıştır

Vesayet dönemini tam anlamıyla kapatan 15 Temmuz direnişidir  

Bütün askeri darbeler gayri millidir, millete ve devlete karşıdır

Darbeler uluslararası düzenden güç devşirirler

Artık darbeler de müdahaleler de küreselleşmiştir 

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