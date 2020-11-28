TBMM Başkanı Şentop: Türkiye hedeflerinden asla vazgeçmeyecek, vazgeçirilemeyecektir
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Devlet milletindir, bütün imkan ve kaynaklarıyla millete aittir. Devletin millete, milletin de devlete erişiminin, yani adalete, hukuka erişiminin önündeki her taş kaldırılmalıdır, kaldırılacaktır. Türkiye bütün organize şebekelere inat, uluslararası, yurt içi şebekelere inat, hedeflerinden asla vazgeçmeyecek, vazgeçirilemeyecektir.
28 Kasım 2020 Cumartesi 15:53 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 15:55