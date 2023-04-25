İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2023 Salı / 5 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4247
  • EURO
    21,4161
  • ALTIN
    1237.76
  • BIST100
    5001.54
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TBMM Başkanı Şentop: Dünyanın AB'ye ihtiyacı var ama bu haliyle AB'ye değil
Güncel

TBMM Başkanı Şentop: Dünyanın AB'ye ihtiyacı var ama bu haliyle AB'ye değil

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Birliğinin (AB) bir dönüm noktasında olduğunu, bugünün gereklerine uygun, ayakları yere basan bir iç ve dış politika belirlenmesinin şart olduğunu belirterek, 'Dünyanın AB'ye ihtiyacı var ama bu haliyle AB'ye değil.' dedi.

AA25 Nisan 2023 Salı 14:20 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop: Dünyanın AB'ye ihtiyacı var ama bu haliyle AB'ye değil
ABONE OL

Şentop, AB Parlamento Başkanları Zirvesi'nin 2'nci oturumunda yaptığı konuşmada, dünyanın bir dönüm noktasında olduğunu, bunun için güçlü bir iradeye, kararlı bir duruşa ve net ifadelere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

AB'nin bu kritik dönüm noktasında tarihin doğru tarafında yer alması gerektiğini dile getiren Şentop, "Ancak bugün bazı AB üyeleri günün gerçeklerinden bağımsız konularla Birliğin gündemini işgal etmekte. Küresel ve bölgesel realiteleri olduğu gibi anlayamaz ve kavrayamazsanız doğru kararlar veremezsiniz. Etkiniz zamanla azalmaya ve kaybolmaya başlar. AB'nin dünya siyasetini okuyamadığının, kendi menfaatlerine uygun stratejik bir dış politika yürütemediğinin en önemli örneğini Türkiye-AB ilişkilerinde ve Türkiye'nin üyelik sürecinde görüyoruz." diye konuştu.

-"AB NET BİR STRATEJİ ORTAYA KOYAMIYOR"

Şentop, dünyada meydana gelen hadiselerin AB'nin Türkiye ile yakınlaşmasını zorunlu hale getirdiğini vurgulayarak, bunun tam aksi adımlar atıldığını ifade etti.

Günün gerçeklerine ters, AB'nin kendi stratejik çıkarlarına aykırı politikalar tercih edildiğini söyleyen Şentop, "AB net bir strateji ortaya koyamıyor, çifte standartlardan arındırılmış etkin bir politika belirleyemiyor. Dolayısıyla küresel sorunların çözümüne katkı sağlayabileceği coğrafyalarda, o coğrafyaların gerekleriyle örtüşen sağlıklı bir yaklaşım geliştiremiyor. Bu nedenle oluşan boş alanları bazı güçler hızla doldurmakta. AB ise halen tepeden bakan, talimatlar veren tavrıyla kendi demokrasileri sorunlu hale gelmeye başlamışken dünyaya demokrasi dersi vermeye çalışmakta." değerlendirmesini yaptı.

-"AB KENDİNE ZARAR VERİYOR"

AB üyesi ülkelerin neredeyse tamamında yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobinin yükseldiğine dikkati çeken Şentop, bunların devlet politikalarıyla desteklendiği, demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü gibi değerlerin sadece belli bir kesim için geçerli ve adeta retorikten ibaret olduğu olduğu bir ortamın geliştiğini belirtti.

Mustafa Şentop, AB'nin, herhangi bir dezenformasyon ve yalan habere, enerji silahıyla vurulmaya, tedarik zincirleri üzerinden terbiye edilmeye gerek kalmadan, kendi politikalarıyla hem Birlik içinde hem Birlik dışında imaj ve itibarını zedelediğini, kendi kendine zarar verdiğini dile getirdi.

AB'nin bir dönüm noktasında olduğunu belirten Şentop, "Bugünün gereklerine uygun, dünyadaki dönüşümü okuyabilen, ayakları yere basan bir iç ve dış politika belirlenmesi şarttır. Dünyanın AB'ye ihtiyacı var ama bu haliyle AB'ye değil." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.