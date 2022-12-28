TBMM Başkanı Şentop EYT düzenlemesini değerlendirdi

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, 2 milyon 250 bin kişiyi yaş şartı aranmadan emekli olma hakkına kavuşturacak düzenlemenin hayırlı olmasını diledi.
Meclis Başkanı Şentop, "Düzenlemenin bir an evvel Meclisimizde de kabul edilerek yasalaşacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın müjdesini verdiği 2 milyon 250 bin vatandaşımızı yaş şartı aranmadan emekli olma hakkına kavuşturan düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) December 28, 2022
Bu kapsamlı düzenlemenin bir an evvel Meclisimizde de kabul edilerek yasalaşacağına inanıyorum.