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TBMM Başkanı Şentop EYT düzenlemesini değerlendirdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin bir an önce Meclis'te de kabul edilerek yasalaşacağına inandığını belirtti.

AA28 Aralık 2022 Çarşamba 23:37 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop EYT düzenlemesini değerlendirdi
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Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, 2 milyon 250 bin kişiyi yaş şartı aranmadan emekli olma hakkına kavuşturacak düzenlemenin hayırlı olmasını diledi.

Meclis Başkanı Şentop, "Düzenlemenin bir an evvel Meclisimizde de kabul edilerek yasalaşacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

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