TBMM Başkanı Şentop EYT düzenlemesini değerlendirdi

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, 2 milyon 250 bin kişiyi yaş şartı aranmadan emekli olma hakkına kavuşturacak düzenlemenin hayırlı olmasını diledi.

Meclis Başkanı Şentop, "Düzenlemenin bir an evvel Meclisimizde de kabul edilerek yasalaşacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.