TBMM Başkanı Şentop: Hak ve hukukumuzu antlaşmalar korumaz

29 Mart 2021 Pazartesi 13:05 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 13:13

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜGİAD 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi'nin açılış töreninde konuştu.

ŞENTOP'UN KONUŞMASININ SATIR BAŞLARI ŞÖYLE;

Endüstri 5.0'ın konuşulduğu dünyada, teknoloji, ekonomi için hayati önem taşıyor. Geleceğin dünyasında yer almak istiyorsak özellikle gençlerimizi bu alanlara yönlendirmeli, daha fazla teşvik etmeli, onlar için daha fazla zemin oluşturmalıyız.

Dijital dönüşüm ve yapay zeka temelli bütün teknolojilerin menşeinde var olan 'yazılım ve kodlama' erbabına yakın gelecekte daha çok ihtiyacımız olacağının farkındayız. Bugün ortaokul seviyesinde kodlama öğrenen çocuklarımızın varlığı bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Gençlerimizin bu alanlarda öncü çalışmalar yapacaklarına dair güvenim sonsuz.

Hak ve hukukumuzu antlaşmalar korumaz; antlaşmaları hak ve hukukumuzu koruma kudretimiz ve kararlığımız var eder.

Vatanımızın teminatı, kara ve denizlerdeki egemenlik haklarımızın teminatı, kelimeler, cümleler değil, bizzat devletimizin kudreti, ordumuzun gücü ve milletimizin istiklal sevdası ve kararlılığıdır.



(Montrö'den de çekilebilir polemiği) Herhangi bir sözleşme ismi telaffuz etmedim

Sözlerim çarpıtılıyor, bu fikir haysiyetsizliğidir.

Bu tür anlaşmalardan çıkmanın imkânsızlığını anlattım