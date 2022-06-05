TBMM Başkanı Şentop: Hizmet vermeye devam eden herkese selam olsun

Şentop, Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nın açılış törenine katıldı.

Beykozluların İstanbul'da ama İstanbul kalabalığının dışında, özel bir yerde ikamet ettiğini belirten Şentop, ilçe sakinlerinin bu ayrıcalığın farkında olarak yaşadığını söyledi.

Şentop, Beykozluların güzelliği namütenahi olan bir koyda ikamet ettiğini ifade ederek "Beykoz'un yenilenen çehresi, değerli Beykozlular için düzenlenen sahil, meydan ve yeni mekanların huzurunuza huzur, neşenize neşe katmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum. Boğaziçi'nin en büyük ve en güzel semtlerinden olan Beykoz'un milattan önce 700'e kadar varan tarihini takip edebiliyoruz. Buranın tarihi dokusu sizlerin sahip çıkmasıyla dünya durdukça da devam edecektir. İstanbul'un en güzel sahil şeridine, yenilenen yüzüyle kavuşan Beykozlulara balık tutarak, sevdikleriyle yürüyüşler yaparak, su sporlarıyla ilgilenerek güzel ve keyifli zaman geçirmelerini diliyorum. Hayırlı, uğurlu olmasını niyaz ediyorum." diye konuştu.

15 Temmuz'a kadar 6 hafta devam edecek "Beykoz Sahil Etkinlikleri" kapsamında çocuk eğlenceleri, konserler ve sinema gösterimlerinin kesintisiz olarak Beykozluların hizmetinde olacağını dile getiren Şentop, şöyle devam etti:

"Yeni yeşil alanlar ve yapılan çevre düzenlemeleriyle 7/24 yaşayan mekanlara kavuşan Beykoz sahili, 7'den 70'e bütün ilçe sakinlerine hitap eden etkinliklerle kültürün ve sanatın merkezi olacak. Yaz aylarının yaşayacağı şenlik havası, Beykoz'un kültür hayatına ve yaz akşamlarına canlılık getirecek ama en önemlisi yapılacak etkinliklerden çocuklarımız en büyük payı alacaklar. Sahilde yürürken yoğun olarak da çocuklarımızı gördük. Ailelerinin gözetiminde, bütün çocuklarımız, tiyatro ve şenliklerle hem öğrenecek hem de yaşıtlarıyla birlikte eğlencenin tadını çıkaracaklar."

Çocukların kitaplarla ve sanatla tanışması bakımından da bu etkinliklerin çok önemli olduğuna dikkati çeken Şentop, "Değerli Belediye Başkanımız Murat Aydın'a, özellikle çocuklarımızı önceleyen programlar tertip ettiği için hassaten herkesin huzurunda teşekkür ediyorum. Ayrıca Beykoz Sanat ve Eğitim Merkezi'ni, kursiyerlerinin yıl boyu kazandıkları yeteneklerini ve sanat ürünlerini sergileyecekleri çalışmalar için tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Mekanlara ruhunu veren tarihtir"

Şentop, çok eskiden küçük bir balıkçı köyü olan Beykoz'un bugün çehresi değişse de hala büyük tarihi mekanları içinde barındırdığına işaret ederek şunları söyledi:

"Anadoluhisarı Kalesi, Küçüksu Kasrı, Çubuklu Hıdiv Kasrı, Mihrişah Sultan Çeşmesi, Midillili Ali Reis Camisi, İskender Paşa Camisi, Anadolu Feneri ve Camisi, Yoros Kalesi, Yuşa Tepesi, çeşmeler ve daha nice tarihi eserleri bünyesinde özenle korunmuş durumda. Bütün tarihi mekanlar Beykoz'un muhteşem manzarasında hem tarihin hem de bugün sizlerin uhdesinde, Beykozluların sorumluluğundadır. Tarihi Beykoz Kundura Fabrikası yakın tarihin yadigarı olarak yine Beykozluların korumasındadır. İçinde yaşadığınız, İstanbul'un en güzel, en huzurlu beldesi sizlerin korumasıyla ve itinasıyla daha da güzelleşecek bir ruha sahip olarak yaşamaya devam edecek. Mekanlara ruhunu veren tarihtir, mekanlara anlam veren, insanların ruhundaki sevgi ve saygıyı ona aktarma enerjisidir. İçinde yaşadığımız mekanın tarihini, serencamını bilirsek onun ruhuna uygun davranmaya başlar, kendimizi bu anlamlı güzelliklerin devamına vakfederiz. Esasen bu aktarım kim olduğumuzu, önemsediğimizi yani kimliğimizi de tanımlar. Ait olduğumuz medeniyetin bir parçası ve hatta devamı olduğumuz şuuruyla hareket etmek gerektiğini kulaklarımıza fısıldar. İşte o zaman oturduğu sahili, evi gibi tertemiz tutmaya özen gösteren bilinçli kişiler oluruz. Bu sahil, bu meydan, bu banklar, bu yollar ve caddeler bütün Beykozluların. Beykoz sahili, bütün halkımızın hem neşesi hem bir arada barış ve paylaşım içinde, bölüşmeyi öğrendiği yer olarak, büyük bir hizmeti ifa etmeye devam edecek Allah'ın izniyle. Medeniyetler bu idrakle ve bilinçle devam eder. Şehirli olmak, şehirde yaşamak birlikte yaşama kültürünü edinmek demektir."

Beykoz'un İstanbul'un fethinden 51 yıl önce, Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarına dahil edildiğini anımsatan Şentop, ilçenin geçmişinin ve kültürünün dikkati çeken özelliklerini sıraladı.

- "Biz büyük bir tarihin sahibi ve devamıyız"

Evliya Çelebi'nin Beykoz'la ilgili değerlendirmelerini de aktaran Şentop, şunları kaydetti:

"Mekanların ruhu sizler gibi şuurlu insanların gönlündeki sevgiyle birleşirse daha da anlam kazanır. Bu duygularla bu güzel beldeyi daha da güzelleştirmek için hizmet eden, sahip çıkan herkese Beykoz Belediye Başkanımız Murat Aydın'ın şahsında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehir-insan-medeniyet denklemini kavramış şehreminlerine ve idarecilere ne kadar büyük bir ihtiyacımızın olduğunu görüyoruz. Çünkü biz büyük bir tarihin sahibi ve devamıyız. 'Devleti ve şehri yaşatmanın yolu, insanı yaşatmaktan geçer' düsturuyla hizmet vermeye devam eden herkese selam olsun."

Törende Belediye Başkanı Aydın, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli de davetlilere hitap etti.

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindekilerin kurdele kesimiyle Beykoz Sahili, Gümüşsuyu Restoran ve Kafe, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nın açılışı yapıldı.