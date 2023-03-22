TBMM Başkanı Şentop, iftarını Hatay'da yapacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ramazanın ilk iftarını, depremin en yoğun etkilediği bölgelerden Hatay'da vatandaşlarla yapacak.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şentop, yarın Hatay'a giderek yetkililerden yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alacak.

ÇADIR VE KONTEYNER KENTLERDEKİ DEPREMZEDELERİ ZİYARET EDECEK

İftarda Hatay'daki çadır kentte vatandaşlarla bir araya gelecek Şentop, iftarın ardından ilçelerdeki çadır kent ve konteyner kentlerde kalan depremzedeleri ziyaret edecek.

Şentop, ramazan boyunca deprem bölgesindeki vatandaşlarla iftarda buluşacak, depremzedelerle bir araya gelecek.