TBMM Başkanı Şentop, Irak Meclis Başkanlığına yeniden seçilen Halbusi'yi kutladı

AA 10 Ocak 2022 Pazartesi 21:29 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 21:29

Şentop, Halbusi ile telefonda yaptığı görüşmede, Irak Temsilciler Meclisi Başkanlığına tekrar seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Halbusi'yi, TBMM adına kutlayan Şentop, Irak'ın kalıcı güvenlik ve istikrara kavuşturulmasında Irak Temsilciler Meclisine büyük görevler düştüğünü belirtti.

İki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesinde parlamentolar arasındaki yakın iş birliği ve istişarenin kritik rolü olacağına işaret eden Şentop, Irak'ta seçimler sonrasında başlayan yeni dönemde parlamentolar arası temasların hem Türkiye hem de Irak için somut kazanımlar getirmesi ile Türkmenlerin Irak siyasetinde adil temsiline yönelik desteğin devam etmesine ilişkin temennilerini dile getirdi.

Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi de iyi dilekleri ve desteğinden dolayı Şentop'a teşekkür etti. Beraber çalışarak iki ülke arasındaki ilişkileri çok daha ileri seviyeye getirebileceklerini dile getiren Halbusi, Türkmenler dahil olmak üzere Irak'ın tüm bileşenlerini temsil edeceğini vurguladı. Halbusi, iki ülkenin parlamento başkanları olarak birlikte daha iyi bir gelecek için çalışabileceklerini ifade etti.

Halbusi, Irak'a desteğinden dolayı TBMM'deki milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerini iletti.