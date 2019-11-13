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TBMM Başkanı Şentop, Kılıçdaroğlu ile görüşecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'in açılışının 100. yıl dönümü etkinliklerinin planlanmasına ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere, Meclis'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü etkinliklerine ilişkin milletvekillerinin önerilerini alan Şentop, aynı kapsamda Meclis'te grubu bulunan partilerin grup başkanlarıyla görüşüyor.

Dün AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'yı ziyaret eden Şentop, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek. Görüşme, saat 17.30'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki makamında gerçekleşecek.

TBMM Başkanı Şentop'un, diğer partilerin grup başkanlarıyla da bir araya gelmesi planlanıyor.

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