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  • TBMM Başkanı Şentop KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın İngiltere'deki konferansa girişinin engellenmesini kınadı
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TBMM Başkanı Şentop KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın İngiltere'deki konferansa girişinin engellenmesini kınadı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, İngiltere'de Kıbrıs konulu konferansa girişinin engellenmeye çalışılmasını kınadı.

AA30 Mart 2023 Perşembe 00:30 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın İngiltere'deki konferansa girişinin engellenmesini kınadı
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Şentop, Tatar'ın Londra'da Kıbrıs konulu konferansa katılımını engelleme girişimine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

TBMM Başkanı Şentop şunları kaydetti:

"KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan saldırıyı esefle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu ve benzeri provokatif eylemler, Kıbrıs Türk halkının haklı davası için mücadelesini asla engelleyemeyecektir. Milli davamızda, Kıbrıs Türk'üyle dayanışma içinde olmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

  • TBMM Başkanı Mustafa Şentop
  • KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
  • Londra

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