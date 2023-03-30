TBMM Başkanı Şentop KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın İngiltere'deki konferansa girişinin engellenmesini kınadı

Şentop, Tatar'ın Londra'da Kıbrıs konulu konferansa katılımını engelleme girişimine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

TBMM Başkanı Şentop şunları kaydetti:



"KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan saldırıyı esefle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu ve benzeri provokatif eylemler, Kıbrıs Türk halkının haklı davası için mücadelesini asla engelleyemeyecektir. Milli davamızda, Kıbrıs Türk'üyle dayanışma içinde olmaya kararlılıkla devam edeceğiz."