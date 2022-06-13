TBMM Başkanı Şentop, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Azhar Azizan Harun ile görüştü

Şentop ve Harun'un TBMM'de baş başa gerçekleşen görüşmesinden sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

TBMM Başkanlık Divanı salonunda gerçekleştirilen görüşmedeki konuşmasında Şentop, dost ve kardeş Malezya'nın, Güneydoğu Asya bölgesinde Türkiye'nin stratejik ortağı olduğunu belirtti.

İki ülke arasında üst düzey temasları, ziyaretleri arttırmayı arzu ettiklerini vurgulayan Şentop, ağustos ayında Malezya Kralı'nın, temmuz ayında da Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'un Türkiye'ye gerçekleştirmesi ön görülen ziyaretlerinin, ilişkilerin geliştirilmesine güçlü bir katkı sağlayacağını söyledi.

Türkiye ile Malezya'nın, İslam coğrafyasının iki stratejik kanadında yer alan demokrasiler olarak ikili ilişkilerini her alanda geliştirmeyi hedeflemesi gerektiğine dikkati çeken Şentop, "Malezya'yı 650 milyonluk Asya coğrafyasında stratejik dost ve kardeş bir ortak olarak telaki ediyoruz. Sizin de bizi Avrupa'ya, Orta Doğu'ya, Afrika'ya, Orta Asya'ya açılan güvenilir ve stratejik bir ortağınız olarak gördüğünüzü biliyoruz." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye ve Malezya'nın, Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü gibi çok taraflı platformlarda yakın iş birliği içinde hareket ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İslam İşbirliği Teşkilatının girişimleriyle Türkiye ve Malezya'nın da çok yoğun bir şekilde desteklediği 15 Mart'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü ilan etmesi çok önemli bir uluslararası ortak başarımızdır. Bu bağlamda 2019 Kuala Lumpur zirvesinde mutabık kalındığı üzere İslam düşmanlığı, İslamofobi ile mücadele konusunda ortak bir televizyon kanalı tesis etme projemiz de en kısa sürede hayata geçirilmelidir. Güncel, bölgesel ve küresel gelişmeler ile uluslararası platformlarda gündemde olan konular hakkındaki istişarelerimizi de her düzeyde yoğunlaştırmalıyız."

Başta savunma sanayi olmak üzere, elverişli bütün alanlarda ilişkilerin geliştirilmesinde azami fayda olduğuna işaret eden Şentop, "Terörizm, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi ile mücadele, küresel ekonomik sistemin geleceği, Filistin meselesi gibi ümmetin ve insanlığın karşı karşıya olduğu diğer sınamaların çözümü bağlamındaki iş birliğimizi güçlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

- İLK ZİYARETİ TÜRKİYE'YE

Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Azhar Azizan Harun da göreve seçilmesinin ardından kendisine iletilen başka davetler olmasına rağmen ilk ziyaretini Türkiye'ye yapmak istediğini, bunun da Türkiye'ye verdikleri önemi ortaya koyması bakımından önemli olduğunu söyledi.

Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin yalnızca ticaret veya ekonomi odaklı olmadığını kaydeden Harun, 2019 Kuala Lumpur'da gerçekleştirilen zirvede özellikle İslamofobi ile mücadele ile ilgili alınan kararların uygulanması için çalışıldığını belirtti.

Harun, Malezya'nın her zaman teröre karşı durmuş bir ülke olduğunu vurgulayarak, Filistin konusu başta olmak üzere özellikle Müslüman ülkelerin yaşadığı sorunlara çözüm arayışında Türkiye ile birlikte çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, bu konuda Malezya'nın hiçbir zaman desteğini esirgemediğine dikkati çekti.

Harun ve beraberindeki heyet, daha sonra TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği (KEFEK) Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'la da bir araya geldi.