TBMM Başkanı Şentop: Ramazan, yardımlaşmanın ve destek olmanın öne çıktığı bir ay

Beyoğlu Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen geleneksel iftar programı bu yıl da Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. İftar programına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Rusya Başkonsolosu Andrey Buravov, Ukrayna Başkonsolosu Liudmyla Nedılskyı, dini cemaat liderleri ve birçok vatandaş katıldı. Dualarla başlayan programda ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

"Yardımlaşmanın ve destek olmanın öne çıktığı bir ay"

Ramazan ayının önemine değinerek yardımlaşmanın ve destek olmanın öne çıktığı bir ay olduğunu ifade eden Meclis Başkanı Şentop, "Bugün Ramazan'ın 10. iftarını yaptık. İlk üçte birini tamamlamış olduk. Ramazan özel bir ay, özel bir zaman dilimi. Bizim kültürümüzde 11 ayın sultanı denilmiş. Oruç da en önemli ibadeti Ramazan ayının. Ramazan madden ve manen sosyal hayatımızın da çok daha farklı ve renkli canlı bir mahiyet kazandığı bir ay. İnsanı değerlerin güzel ahlakın birbirimizin insan oluşunun birbirimize hatırlattığımız birlikte olmanın yardımlaşmanın ve destek olmanın öne çıktığı bir ay. İşte bu iftar sofralarında beraber olmak Ramazan ayına ait bir güzellik. Yemek bil hassa iftar yapmak birlikte olunca çok daha kıymetli ve değerli. Başı rahmet ortası mağfiret nihayetinde cehennem azabından kurtuluş olan bizleri onarıp ihya eden Ramazan ayı biliyorum ki gönüllerimizin şifası ruhumuzun vesilesi olur" diye konuştu.

"Sadece yemeğimizi değil bu sofrada sevgimizi, dostluğumuzu paylaşıyoruz"

Her akşam iftar yemeğinde İstanbul ve Beyoğlu'nun güzelliklerini kurulan sofrada anlatıldığını bunun yanı sıra dostluğun ve sevginin paylaşıldığını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "İnsan inanç fikir ve bütün bunların yolculuğu tarih. Beyoğlu ve Türkiye farklı inançların farklı kültürlerin, medeniyetlerin, yaşam tarzların tarih boyunca ev sahipliğini yapan bir belde. Her akşam burada bu iftar sofrasında İstanbul'un ve Beyoğlu'nun güzelliklerini burada buluşturuyoruz. Sadece yemeğimizi değil bu sofrada sevgimizi, dostluğumuzu, muhabbetimizi paylaşıyoruz. Bugün bu sofrada farklı inançlara mensup komşularımız var. Özellikle Hristiyan komşularımızın oruçlu olduklarını biliyoruz. Bu anlamda Hristiyan komşularımızın da oruçlarını Allah kabul etsin. Bu sofrada komşular olarak buluştuk. Toplumsal statülerimiz itibariyle buluştuk ama her şeyden önce aynı Allah'ın kulları olarak ve insan olarak buluştuk. Bu anlamda etrafımızda yaşananlar elbette ki bizi üzüyor. Dileriz ki barış sevgi muhabbet dünyaya hakim olur" ifadelerini kullandı.