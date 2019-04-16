TBMM Başkanı Şentop, Rusya'nın Ankara Büyükelçisini kabul etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'u kabul etti.
- AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'u kabul etti.
Şentop'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.