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TBMM Başkanı Şentop: Toplam 35 personelimizde covid 19 tespit edildi

Koronavirüse yakalanan milletvekili ve personel sayısı hakkında açıklama yapan, TBMM Başkanı Şentop, 'Şu anda Meclis personelinden evde takip edilen vaka sayısı 32, hastanede 2, dün de bir yeni vakamız var. Evde takibi yapılan milletvekili 5, hastanede de 4 milletvekili var' dedi.

İHA06 Ağustos 2020 Perşembe 12:16 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 12:37
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, korona virüs salgınına karşı TBMM’de yoğun olarak testler yaptıklarını, bu zamana kadar yapılan toplam test sayısının 23 bin 310 olduğunu, günlük test sayısının ise ortalama 500’ün üzerinde olduğunu söyledi.

Şentop, TBMM Hastanesinde sadece milletvekilleri ve personele test yapılmadığını, milletvekili ve personellerin ailelerine de test yapıldığını belirterek, TBMM’deki toplam vaka sayılarını açıkladı. Şentop, “Şu anda evden takip edilen personel sayısı 32, hastanede tedavi gören personel sayımız 1, yeni tespit edilen personel sayısı ise 2. Evde takip edilen milletvekili sayısı 5, hastanede tedavi gören milletvekili sayısı 4. Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun durumu ile ilgili gelişmeler olumlu çok şükür" dedi.

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