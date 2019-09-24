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TBMM Başkanı Şentop: Türkiye uygun şartlarda Su-57 alabilir

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 'Türkiye uygun şartlarda Rusya'dan Su-57 savaş uçakları alabilir.' dedi.

  • star.com.tr
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rus yayın organı Sputnik International'a verdiği demeçte, Türkiye'nin uygun şartlarda Su-57 savaş uçakları alabileceğini söyledi.
 
Şentop Su-57'nin alımı ile ilgili açıklamasında, ''Neden olmasın? Elbette her ülkenin savunma sanayiinde ihtiyaçları var. Gerekirse Türkiye'de yararlanabilir. Bunu S-400'lerde gördük. Türkiye yalnızca uygun şartlarda Rusya veya bazı üçüncü ülkelerden silah satın alabilir.'' dedi.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Geçtiğimiz ay Rusya'da düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarına yaptığı ziyarette, Rus Su-35, Su-57 ve MiG-35 jetlerinin akrobasi gösterilerinin yanı sıra, uçakları yakından da inceledi.
 
Rusya dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ABD ile yaşanan F-35 krizinden sonra Rus yapımı Su-35 ve Su-57 uçaklarının alternatifler arasında olup olmadığı sorusuna "Niye olmasın? Boşuna gelmedik buraya" yanıtı vermişti.
 
 
 

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