TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rus yayın organı Sputnik International'a verdiği demeçte, Türkiye'nin uygun şartlarda Su-57 savaş uçakları alabileceğini söyledi.

Şentop Su-57'nin alımı ile ilgili açıklamasında, ''Neden olmasın? Elbette her ülkenin savunma sanayiinde ihtiyaçları var. Gerekirse Türkiye'de yararlanabilir. Bunu S-400'lerde gördük. Türkiye yalnızca uygun şartlarda Rusya veya bazı üçüncü ülkelerden silah satın alabilir.'' dedi.