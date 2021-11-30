TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet Polonya'ya gitti

AA 30 Kasım 2021 Salı 19:23 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 19:47

Şentop ve beraberindekileri taşıyan uçak, saat 18.00'de Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti.

Mustafa Şentop, Polonya'da Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve Polonyalı yetkililerce karşılanacak. Fırat, TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti onuruna büyükelçilikte akşam yemeği verecek.

Polonya Meclisini (Sejm) ziyaret ederek, mevkidaşı Elzbieta Witek ile görüşecek Şentop, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından kabul edilecek.

Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Pilsudski Meydanı'nı ziyaret edecek. Meclis Başkanı Şentop, Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakacak ve şeref defterini imzalayacak.

Polonya Senatosu Başkanı Tomasz Grodzki ile görüşecek Şentop, Sejm Başkanı Witek'in kendisi ve beraberindeki parlamento heyeti onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

TBMM Başkanı Şentop, ziyaretinin son gününde, Polonya-Türkiye İş Adamları Derneği (POTİAD) ve Türkiye-Polonya Kültür Dayanışma Derneği (TÜRKPOL) temsilcilerini ayrı ayrı kabul edecek.