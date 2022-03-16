TBMM Başkanı Şentop, Vyacheslav Volodin ile görüştü

AA 16 Mart 2022 Çarşamba 20:58 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 20:58

Şentop, görüşmede öncelikle insani bir ateşkesin, akabinde de kapsamlı ateşkesin sağlanması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin, hem Rusya, hem de Ukrayna ile ilişkilere çok büyük önem atfettiğine işaret eden Şentop, bu durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dile getirdiğini hatırlatarak, "İki ülke de bizim için çok değerli. İki ülkeyle iletişimize zarar gelmesini arzu etmeyiz. Kimseden de vazgeçemeyeceğimizi çok defa ifade ettik." diye konuştu.

Türkiye ve Rusya olarak bölgedeki birçok konuyu, sorunu birlikte ele aldıklarını ve sorunların çözümü yolunda önemli mesafe elde ettiklerini dile getiren Şentop, her iki ülkenin de dostane olarak görüşlerini açıkça ifade ettiğini vurguladı.

Ukrayna'ya yönelik saldırıyı kabul edilemez bulduklarını belirten Şentop, bu süreç başlamadan önce de Türkiye'nin barışçıl çözüm için temasları olduğuna dikkati çekerek, "Şuna inanıyoruz ki; bu savaşın kazananı olmaz, olmayacaktır. Aksine halklar büyük zarar görecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Şimdiden çocukların da aralarında bulunduğu birçok insanın hayatını kaybettiğini ve milyonlarca insanın evlerini terk etmek durumunda kaldığını vurgulayan Şentop, "Rusya açısından da yaptırımlara maruz kalmak, olumsuz sonuçlara yol açıyor. Geldiğimiz noktada öncelikle insani bir ateşkesin, akabinde kapsamlı ateşkesin sağlanması gerekmektedir." diye konuştu.

Savaşın devam ettiği bir ortamda iki ülke dışişleri bakanlarının Antalya'da bir araya gelmesinin diplomasi adına önemli bir adım olduğunu söyleyen Mustafa Şentop, Türkiye olarak Belarus'ta yürütülen müzakereleri de desteklediklerini ifade etti.

Şentop, "Yeter ki insani anlamda ateşkes sağlansın ve bir barış gerçekleşsin. Hepimiz birlikte diplomasiye alan açmalıyız. Bu konuda gayret göstermeliyiz. İtibarlı bir dünya gücü olarak görmek istediğimiz Rusya ile egemenliği ve bağımsızlığını istediğimiz Ukrayna arasındaki bu komşu ve kardeş kavgasının sona ermesi için çalışmaya her zaman hazırız. Türkiye olarak elimizden gelen desteği, arabuluculuğu yapmaya hazır olduğumuzu tekrarlamak istiyorum. " diye konuştu.

Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin de Türkiye'nin çabalarına işaret etti.

Rusya'nın, Ukrayna'yla ilgili sorunu başlangıçta Avrupa liderleriyle çözmek için çaba gösterdiğini ifade eden Volodin, Türkiye ile Rusya arasındaki diyaloğun karşılıklı dostluk ve saygı temelinde devam etmesi temennisinde bulundu.

Volodin, konuşmasında, Ukrayna ile de yürütülen müzakerelere vurgu yaparak Rusya olarak diyaloğa açık olduklarını söyledi.