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TBMM Başkanı Şentop'tan 19 Mayıs mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AA19 Mayıs 2023 Cuma 10:06 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop'tan 19 Mayıs mesajı
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Şentop, mesajında, Milli Mücadele'nin ilk adımının atıldığı tarihin gençlere armağan edilmesinin bütün dünyaya verilen önemli bir mesaj olduğunu belirtti.

İlk adımın ilk kıvılcım olduğunu ifade eden Şentop, İstanbul'dan Samsun'a yapılan yolculuğun ufkunun istikbal, hedefinin ise istiklal olduğunu vurguladı.

İstiklalin Türkiye'nin geleceği olan gençler olduğunu kaydeden Şentop, "Bu gelecek asla omuzlarınıza yüklenmiş bir ağırlık ve bir beklentiler sarmalı değil. Gelecek, sizi ruhen, kalben, fikren daha mutlu ve ümitvar edecek, ışığı bugünü aydınlatan zamanların müjdecisi." ifadelerini kullandı.

Geleceğe yolculuklarında daima gençlerin yardımcısı olacaklarını belirten Şentop, şöyle devam etti:

"İnancınıza, iradenize, fikrinize, kararınıza hiçbir kuvvet müdahale edemez, zorbalık ya da korku ile yıldıramaz. Hedefler ve hayaller asla esaret altına alınamaz. Hedefleri gökyüzünü aşanların, hayalleri ufka sığmayanların kanatlarını tutamazlar. Milletçe Türkiye Yüzyılı'na yürürken, bu gerçeğe gururla şahitlik ediyoruz.

Gurur duyuyoruz. Teknolojide, bilimde, sanatta, sporda, edebiyatta, sivil toplumda, siyasette velhasıl hayatta, tüm gayretlerinizle gurur duyuyoruz. Tüm dünyaya emsal olan yüksek demokratik olgunluğunuzla gurur duyuyoruz."

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de gençleri yüreklendirmesi ve hedeflerinin yolunu açmasıyla, 14 Mayıs seçimlerinin sonucunda genç milletvekillerinin göreve başlayacağını ifade ederek, gençlerin enerjisiyle ve fikirleriyle milletin kalbi TBMM'nin daha da güçleneceğinin altını çizdi.

Gençlerin, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda, tam katılımla demokrasiye güç vererek iradesini sandığa yansıtacağına olan inancını aktaran Şentop, şunları kaydetti:

"Yüreğinizdeki aşkı biliyoruz. Bu aşk gençliğinizin heyecanıyla birleştiğinde önünde hiçbir engel duramaz. Bu aşk her birimizin vatanımıza, milletimize, bayrağımıza olan aşkımızdır. Hayat, dünya, her şey değişir. Bu aşk dışında... Ailenizle, arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle yaşayacağınız mutlu anların çoğalmasını diliyorum. Mutluluğun şartı değildir ama başarı da elbette yolculuğunuzu takip edecektir. İnancımız, ümidimiz çok büyük. Ama sevgimiz en büyük."

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