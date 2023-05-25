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TBMM Başkanı Şentop'tan 25 Mayıs Afrika Günü mesajı

TBMM Başkanı Şentop, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutladı.

AA25 Mayıs 2023 Perşembe 18:56 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop'tan 25 Mayıs Afrika Günü mesajı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 25 Mayıs Afrika Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgür, müreffeh ve kendi kaderini kontrol edebilen bir Afrika idealine işaret eden Afrika Birliği'nin kuruluşunun 60. yıl dönümünü ve 25 Mayıs Afrika Günü'nü yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Şentop, Türkiye ve Afrika arasında son 20 yılda artan bir ivmeyle gelişen ilişkilerin daha ileri hedeflere ulaşacağına inancının tam olduğunu kaydetti.

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